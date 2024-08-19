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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/نائب-أوكراني-إرماك-يحاول-أن-يجعل-زيلينسكي-يبدو-غير-مناسب--1091876407.html
نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب
نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر دوبينسكي، نائب في البرلمان الأوكراني، أن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، يحاول تصوير زيلينسكي على أنه شخص غير مناسب تمامًا. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T05:32+0000
2024-08-19T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "من خلال تحليل النشاط المعلوماتي الذي قام يرماك بنشره حول القضايا المتعلقة بقرارات زيلينسكي، استخلصت استنتاجا واحد غير سار بالنسبة له".ووفقا لدوبينسكي، هناك شعور مفروض على الجميع بأن رئيس نظام كييف يميل إلى اتخاذ قرارات متهورة وليست دائمًا معقولة.وأوضح النائب البرلماني أنهم يريدون خلق انطباع بين الجمهور المستهدف بأن أندريه إرماك هو الوحيد القادر على إبقاء زيلينسكي ضمن الحدود.وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، إن فلاديمير زيلينسكي يحتفظ بالسلطة في الجمهورية فقط بسبب الصراع المستمر مع روسيا.وبحسب السياسي، بعد انتهاء المواجهة المسلحة، سيصوت الأوكرانيون لأي شخص باستثناء زيلينسكي.سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تمنح تفويضا مطلقا للقيام بأعمال مثل تفجير "التيار الشمالي"خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي المحتمل بعد الهجوم على كورسك
https://sarabic.ae/20240815/ضابط-أمريكي-الغرب-بدأ-يتحدث-صراحة-عن-استبدال-زيلينسكي-1091776684.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب

05:32 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد ألكسندر دوبينسكي، نائب في البرلمان الأوكراني، أن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، يحاول تصوير زيلينسكي على أنه شخص غير مناسب تمامًا.
وقال دوبينسكي على "تلغرام": "من خلال تحليل النشاط المعلوماتي الذي قام يرماك بنشره حول القضايا المتعلقة بقرارات زيلينسكي، استخلصت استنتاجا واحد غير سار بالنسبة له".

وأشار إلى أن "أندريه بوريسوفيتش يحاول إظهار زيلينسكي بمظهر غير لائق بمساعدة الفضاء المعلوماتي الذي يسيطر عليه".

ووفقا لدوبينسكي، هناك شعور مفروض على الجميع بأن رئيس نظام كييف يميل إلى اتخاذ قرارات متهورة وليست دائمًا معقولة.
وأوضح النائب البرلماني أنهم يريدون خلق انطباع بين الجمهور المستهدف بأن أندريه إرماك هو الوحيد القادر على إبقاء زيلينسكي ضمن الحدود.
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وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، إن فلاديمير زيلينسكي يحتفظ بالسلطة في الجمهورية فقط بسبب الصراع المستمر مع روسيا.
وبحسب السياسي، بعد انتهاء المواجهة المسلحة، سيصوت الأوكرانيون لأي شخص باستثناء زيلينسكي.
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