https://sarabic.ae/20240819/نائب-أوكراني-إرماك-يحاول-أن-يجعل-زيلينسكي-يبدو-غير-مناسب--1091876407.html

نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب

نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب

سبوتنيك عربي

أكد ألكسندر دوبينسكي، نائب في البرلمان الأوكراني، أن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، يحاول تصوير زيلينسكي على أنه شخص غير مناسب تمامًا. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T05:32+0000

2024-08-19T05:32+0000

2024-08-19T05:32+0000

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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "من خلال تحليل النشاط المعلوماتي الذي قام يرماك بنشره حول القضايا المتعلقة بقرارات زيلينسكي، استخلصت استنتاجا واحد غير سار بالنسبة له".ووفقا لدوبينسكي، هناك شعور مفروض على الجميع بأن رئيس نظام كييف يميل إلى اتخاذ قرارات متهورة وليست دائمًا معقولة.وأوضح النائب البرلماني أنهم يريدون خلق انطباع بين الجمهور المستهدف بأن أندريه إرماك هو الوحيد القادر على إبقاء زيلينسكي ضمن الحدود.وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، إن فلاديمير زيلينسكي يحتفظ بالسلطة في الجمهورية فقط بسبب الصراع المستمر مع روسيا.وبحسب السياسي، بعد انتهاء المواجهة المسلحة، سيصوت الأوكرانيون لأي شخص باستثناء زيلينسكي.سفير روسيا لدى أمريكا: واشنطن تمنح تفويضا مطلقا للقيام بأعمال مثل تفجير "التيار الشمالي"خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي المحتمل بعد الهجوم على كورسك

https://sarabic.ae/20240815/ضابط-أمريكي-الغرب-بدأ-يتحدث-صراحة-عن-استبدال-زيلينسكي-1091776684.html

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