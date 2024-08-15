https://sarabic.ae/20240815/خبير-أمريكي-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-المحتمل-بعد-الهجوم-على-كورسك-1091791609.html
خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي المحتمل بعد الهجوم على كورسك
خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي المحتمل بعد الهجوم على كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأنه وعلى خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك، ربما تدرس السلطات الأمريكية سيناريو... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T18:31+0000
2024-08-15T18:31+0000
2024-08-15T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يعد هذا الهجوم الفاشل في مقاطعة كورسك إخفاقًا كارثيًا لأوكرانيا لأنهم فقدوا أشخاصًا ومعدات ودبابات ومدفعية لا يمكنهم تحمل خسارتها واللوم يقع على عاتق زيلينسكي".وأوضح جونسون أن الحكومة الأمريكية تدرك أن تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تقلل من فرص إنهاء الصراع سلميا، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الغرب وأوكرانيا.وقال: "أعتقد أن الغرب بدأ يفهم أن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وأن أوكرانيا سيتعين عليها في نهاية المطاف إيجاد حل عن طريق التفاوض".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240815/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تعرف-كيف-سترد-روسيا-على-هجوم-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1091789117.html
https://sarabic.ae/20240815/خبير-في-الشؤون-الدولية-هجوم-كورسك-الإرهابي-له-3-أهداف-وروسيا-ستدمر-القوات-الأوكرانية-1091759168.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي يكشف عن مصير زيلينسكي المحتمل بعد الهجوم على كورسك
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأنه وعلى خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك، ربما تدرس السلطات الأمريكية سيناريو إقالة زيلينسكي.
وقال جونسون خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "يعد هذا الهجوم الفاشل في مقاطعة كورسك إخفاقًا كارثيًا لأوكرانيا لأنهم فقدوا أشخاصًا ومعدات ودبابات ومدفعية لا يمكنهم تحمل خسارتها واللوم يقع على عاتق زيلينسكي".
وتابع: "لهذا السبب، هناك شكوك في أن الغرب يطور خططًا لاستبدال زيلينسكي بشخص أكثر انفتاحًا على المفاوضات مع روسيا".
وأوضح جونسون أن الحكومة الأمريكية تدرك أن تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تقلل من فرص إنهاء الصراع سلميا، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الغرب وأوكرانيا.
وقال: "أعتقد أن الغرب بدأ يفهم أن هذه الحرب لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، وأن أوكرانيا سيتعين عليها في نهاية المطاف إيجاد حل عن طريق التفاوض".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 أغسطس (الجاري)، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.