https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html

بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك

بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي،... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T14:19+0000

2024-08-07T14:19+0000

2024-08-07T14:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ودعا الرئيس بوتين، خلال اجتماعه، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لتقديم تقرير عبر الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك.وطلب الرئيس بوتين من أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تقديم تقرير عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان.بدوره، أوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع، أن نتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي هاجمت أراضي مقاطعة كورسك الروسية، سيتم سحقها وسيتم تمركز القوات الروسية على حدود الدولة.وأشار غيراسيموف إلى أنه، يوم 6 اب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما للاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك.وقال غيراسيموف: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 اب/ أغسطس ، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وأكد غيراسيموف أن تقدم القوات الأوكرانية اتجاه مقاطعة كورسك تم إيقافه.وقال غيراسيموف: "نتيجة عمل وحدات تغطية حدود الدولة، وحرس الحدود، ووحدات التعزيز، والضربات الجوية، والقوات الصاروخية، ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وحدات حماية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.

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