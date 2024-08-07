https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي،... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:19+0000
2024-08-07T14:19+0000
2024-08-07T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ودعا الرئيس بوتين، خلال اجتماعه، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لتقديم تقرير عبر الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك.وطلب الرئيس بوتين من أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تقديم تقرير عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان.بدوره، أوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع، أن نتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي هاجمت أراضي مقاطعة كورسك الروسية، سيتم سحقها وسيتم تمركز القوات الروسية على حدود الدولة.وأشار غيراسيموف إلى أنه، يوم 6 اب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما للاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك.وقال غيراسيموف: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 اب/ أغسطس ، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وأكد غيراسيموف أن تقدم القوات الأوكرانية اتجاه مقاطعة كورسك تم إيقافه.وقال غيراسيموف: "نتيجة عمل وحدات تغطية حدود الدولة، وحرس الحدود، ووحدات التعزيز، والضربات الجوية، والقوات الصاروخية، ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وحدات حماية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.
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روسيا
بوتين يعقد اجتماعا مع بيلاؤسوف وشويغو وبورتنيكوف وغيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك
14:19 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 14:42 GMT 07.08.2024)
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
ودعا الرئيس بوتين، خلال اجتماعه، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لتقديم تقرير عبر الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك.
وطلب الرئيس بوتين من أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تقديم تقرير عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان.
وقال بوتين: "رئيس الأركان العامة موجود الآن في إحدى نقاط المراقبة العملياتية، وسيقدم تقريرا عبر رابط فيديو، وبعد ذلك سيتحدث سيرغي شويغو عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان".
بدوره، أوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع، أن نتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي هاجمت أراضي مقاطعة كورسك الروسية، سيتم سحقها وسيتم تمركز القوات الروسية على حدود الدولة.
وقال غيراسيموف: "ستنتهي العملية بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة".
وأشار غيراسيموف إلى أنه، يوم 6 اب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما للاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك.
وقال غيراسيموف: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 اب/ أغسطس ، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وتابع غيراسيموف: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".
وأكد غيراسيموف أن تقدم القوات الأوكرانية اتجاه مقاطعة كورسك تم إيقافه.
وقال غيراسيموف: "نتيجة عمل وحدات تغطية حدود الدولة، وحرس الحدود، ووحدات التعزيز، والضربات الجوية، والقوات الصاروخية، ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وحدات حماية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك
الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.
وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.