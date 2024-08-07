https://sarabic.ae/20240807/بوتين-هجوم-نظام-كييف-على-حدود-كورسك-استفزاز-واسع-النطاق-1091507355.html

بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق

بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T11:40+0000

2024-08-07T11:40+0000

2024-08-07T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بشأن الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك، يوم أمس: "كما تعلمون، قام نظام كييف باستفزاز آخر واسع النطاق، فهو يطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف".وأوضح بوتين أنه سيستمع بعد الاجتماع إلى تقرير من قوات الأمن حول الوضع في مقاطعة كورسك.وأصدر بوتين تعليماته إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، بتنسيق عمل الإدارات المدنية لتقديم كل المساعدة اللازمة للسكان.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240807/الخارجية-الروسية-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمقاطعة-كورسك-هو-هجوم-إرهابي-آخر-ضد-المدنيين-1091493873.html

https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html

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