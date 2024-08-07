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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/بوتين-هجوم-نظام-كييف-على-حدود-كورسك-استفزاز-واسع-النطاق-1091507355.html
بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق
بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T11:40+0000
2024-08-07T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بشأن الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك، يوم أمس: "كما تعلمون، قام نظام كييف باستفزاز آخر واسع النطاق، فهو يطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف".وأوضح بوتين أنه سيستمع بعد الاجتماع إلى تقرير من قوات الأمن حول الوضع في مقاطعة كورسك.وأصدر بوتين تعليماته إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، بتنسيق عمل الإدارات المدنية لتقديم كل المساعدة اللازمة للسكان.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240807/الخارجية-الروسية-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمقاطعة-كورسك-هو-هجوم-إرهابي-آخر-ضد-المدنيين-1091493873.html
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
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روسيا

بوتين: هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق

11:40 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 07.08.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هجوم نظام كييف على حدود كورسك استفزاز واسع النطاق.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بشأن الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك، يوم أمس: "كما تعلمون، قام نظام كييف باستفزاز آخر واسع النطاق، فهو يطلق النار بشكل عشوائي من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على المنشآت المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف".
وأوضح بوتين أنه سيستمع بعد الاجتماع إلى تقرير من قوات الأمن حول الوضع في مقاطعة كورسك.
وأصدر بوتين تعليماته إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، بتنسيق عمل الإدارات المدنية لتقديم كل المساعدة اللازمة للسكان.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين
06:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
09:57 GMT
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.
وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
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