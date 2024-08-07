https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-3-طائرات-بدون-طيار-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091492902.html
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T03:39+0000
2024-08-07T03:39+0000
2024-08-07T03:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": " في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها...وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1091492275.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": " في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".
ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها...
وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.