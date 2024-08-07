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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-3-طائرات-بدون-طيار-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091492902.html
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T03:39+0000
2024-08-07T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": " في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها...وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240807/إسقاط-طائرتين-مسيرتين-في-أجواء-مقاطعة-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1091492275.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الروسية

03:39 GMT 07.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف فجر اليوم الأربعاء، عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام": " في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات
02:22 GMT
ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها...
وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة عن خطر وقوع هجمات بطائرات مسيرة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
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