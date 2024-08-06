https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-26-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-كورسك-خلال-الليل-1091454057.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضي كورسك خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضي كورسك خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T04:04+0000
2024-08-06T04:04+0000
2024-08-06T04:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف في منشور على "تليغرام"، "في سماء منطقة كورسك، دمرت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى. أشكر المدافعين عنا".وفي وقت لاحق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية إضافية فوق أراضي المقاطعة، ليصل عدد المسيرات التي تم إسقاطها خلال الليل إلى 26.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240805/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-رفض-جنود-نظام-كييف-مواصلة-القتال-على-خطوط-الجبهة-الأمامية--1091442432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 26 مسيرة أوكرانية فوق أراضي كورسك خلال الليل
04:04 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 04:07 GMT 06.08.2024)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية دمرت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف في منشور على "تليغرام"، "في سماء منطقة كورسك، دمرت قوات الدفاع الجوي 11 طائرة بدون طيار أوكرانية أخرى. أشكر المدافعين عنا".
وقبل ذلك، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة أنه تم إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية في المنطقة.
وفي وقت لاحق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية إضافية فوق أراضي المقاطعة، ليصل عدد المسيرات التي تم إسقاطها خلال الليل إلى 26.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.