https://sarabic.ae/20240805/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-رفض-جنود-نظام-كييف-مواصلة-القتال-على-خطوط-الجبهة-الأمامية--1091442432.html
ضابط أوكراني يكشف عن رفض جنود نظام كييف مواصلة القتال على خطوط الجبهة الأمامية
ضابط أوكراني يكشف عن رفض جنود نظام كييف مواصلة القتال على خطوط الجبهة الأمامية
سبوتنيك عربي
صرح كيريل سازونوف، ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الجنودا الأوكرانيين يرفضون مواصلة القتال على الخطوط الأمامية بسبب الإرهاق. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T14:06+0000
2024-08-05T14:06+0000
2024-08-05T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سازونوف، في مقابلة مع عالم السياسة يوري رومانينكو: "الناس يصابون بالجنون من التعب، من كل شيء، ويحدث أن الناس يرفضون ويكونون مستعدين للذهاب إلى السجن لرفضهم تولي المناصب".وفقا لسازونوف، نحن لا نتحدث حتى عن المجندين الجدد، ولكن عن الأشخاص الذين كانوا في المقدمة لفترة طويلة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها.وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشارت إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".
https://sarabic.ae/20240805/مجموعة-الجنوب-التابعة-للقوات-الروسية-تحسن-وضعها-1091433318.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أوكراني يكشف عن رفض جنود نظام كييف مواصلة القتال على خطوط الجبهة الأمامية
صرح كيريل سازونوف، ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الجنودا الأوكرانيين يرفضون مواصلة القتال على الخطوط الأمامية بسبب الإرهاق.
وأضاف سازونوف، في مقابلة مع عالم السياسة يوري رومانينكو: "الناس يصابون بالجنون من التعب، من كل شيء، ويحدث أن الناس يرفضون ويكونون مستعدين للذهاب إلى السجن لرفضهم تولي المناصب".
وفقا لسازونوف، نحن لا نتحدث حتى عن المجندين الجدد، ولكن عن الأشخاص الذين كانوا في المقدمة لفترة طويلة.
وأوضح سازونوف أن الجنود الأوكرانيين يرفضون الانصياع للأوامر، وبعضهم يغادر وحداته دون إذن، وبعض آخر في حالة ذهول.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها.
وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وثماني مركبات، وعددا من المدافع".
وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".