https://sarabic.ae/20240805/مجموعة-الجنوب-التابعة-للقوات-الروسية-تحسن-وضعها-1091433318.html

مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها

مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة "الجنوب" (يوغ) بتحسين الموقف التكتيكي، وتم صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ، ما أدى إلى خسارة العدو... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T10:36+0000

2024-08-05T10:36+0000

2024-08-05T11:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، إذ هزمت القوة البشرية والمعدات من 24، 28، 54 مشاة ميكانيكية، 72 مشاة آلية، ألوية الهجوم الجوي 79 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات بريدتشينو، ترودوفوي، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، كاترينيفكا وفيرخنيكامينسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "خسرت القوات الأوكرانية نحو 620 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومدفع هاوتزر "أم777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة بنادق "أم119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "أل-199" عيار 105 ملم". تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية في المملكة المتحدة".وأشارت الوزارة إلى تغيرات في اتجاهات الجبهة الأخرى.هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" (سيفير) التالعة للقوات الروسية أفراد ومعدات المشاة الآلية من اللواء الـ57، ولواء الهجوم الـ92، لواء الهجوم الجوي الـ82 للقوات الأوكرانية، واللواء البحري الـ36 في مناطق مجمعات سكنية " فولشانسك" و"تيكوي وليبتسي" في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 فردًا عسكريًا وست شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر "د-20" عيار 152 ملم ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل - أي دي". وتم تدمير قاذفة "فامبير أم أل أر أس" التشيكية الصنع وستة مستودعات ذخيرة ميدانية. ▫️وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الـ14 والـ117 الآلية والـ77 الجوية التابعة للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي الـ117ما أدى إلى خسارة العدو نحو 495 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومنصات مدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" البولندية الصنع ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بانتزيرهاوبيتزي-2000" الألمانية الصنع، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "أم777" عيار 155 ملم، ومدفع "د-30" من عيار 122 ملم وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240805/تجمع-قوات-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة--1091433411.html

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