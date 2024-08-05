مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها
10:36 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 11:04 GMT 05.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة "الجنوب" (يوغ) بتحسين الموقف التكتيكي، وتم صد الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ، ما أدى إلى خسارة العدو نحو 620 عسكريًا في يوم واحد".
وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، إذ هزمت القوة البشرية والمعدات من 24، 28، 54 مشاة ميكانيكية، 72 مشاة آلية، ألوية الهجوم الجوي 79 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات بريدتشينو، ترودوفوي، تشاسوف يار، كونستانتينوفكا، كاترينيفكا وفيرخنيكامينسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للوزارة، فتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيل اللواء الهجومي الـ5 للقوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأضافت الوزارة: "خسرت القوات الأوكرانية نحو 620 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، ومدفع هاوتزر "أم777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة بنادق "أم119" عيار 105 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "أل-199" عيار 105 ملم". تم تدمير مستودعين للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية في المملكة المتحدة".
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
وأشارت الوزارة إلى تغيرات في اتجاهات الجبهة الأخرى.
هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" (سيفير) التالعة للقوات الروسية أفراد ومعدات المشاة الآلية من اللواء الـ57، ولواء الهجوم الـ92، لواء الهجوم الجوي الـ82 للقوات الأوكرانية، واللواء البحري الـ36 في مناطق مجمعات سكنية " فولشانسك" و"تيكوي وليبتسي" في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 فردًا عسكريًا وست شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر "د-20" عيار 152 ملم ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفيل - أي دي". وتم تدمير قاذفة "فامبير أم أل أر أس" التشيكية الصنع وستة مستودعات ذخيرة ميدانية. ▫️
واحتلت وحدات من مجموعة الغرب (زاباد) خطوطًا ومواقع أكثر فائدة إذ هزموا تشكيلات الألوية الآلية الـ44 والـ67 و الـ116 للقوات الأوكرانية في مناطق مجمعات سكنية "كوليسنيكوفكا" و"سينكوفكا" في مقاطعة خاركوف و"نوفوسادوفوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الـ14 والـ117 الآلية والـ77 الجوية التابعة للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي الـ117ما أدى إلى خسارة العدو نحو 495 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومنصات مدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" البولندية الصنع ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "بانتزيرهاوبيتزي-2000" الألمانية الصنع، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "أم777" عيار 155 ملم، ومدفع "د-30" من عيار 122 ملم وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.