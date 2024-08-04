https://sarabic.ae/20240804/مشاهد-لمروحية-كا-52-الروسية-وهي-تستهدف-معقلا-لقوات-نظام-كييف-بصورايخ-إس-8-فيديو--1091419919.html

مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصورايخ "إس-8"... فيديو

مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصورايخ "إس-8"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مشاهد لقيام طاقم مروحية "كا-52" الروسية، بتنفيذ ضربة بصواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" وصواريخ موجهة من طراز "فيخر" على... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T17:45+0000

2024-08-04T17:45+0000

2024-08-04T17:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف المعقل الأوكراني من قبل طاقم المروحية وذلك بواسطة صواريخ غير موجهة من طراز "إس-8" وصواريخ موجهة من طراز "فيخر"، ووفقا للدفاع تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" الروسية حررت، نتيجة للعمليات النشطة، بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية أن "خسائر العدو بلغت يوميًا ما يصل إلى 365 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند أمريكيتين، وعدد من المدافع الميدانية".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وزولوتايا نيفا وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كالينوفو وكراسنوغوروفكا وسيفيرسك وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 690 عسكريًا، وثلاث مركبات".

https://sarabic.ae/20240804/قديروف-روسيا-ستنتصر-في-العملية-العسكرية-الخاصة-هذا-العام-1091404911.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري