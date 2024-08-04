https://sarabic.ae/20240804/قديروف-روسيا-ستنتصر-في-العملية-العسكرية-الخاصة-هذا-العام-1091404911.html

قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام

قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستنتصر في الصراع الأوكراني، هذا العام. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T13:30+0000

2024-08-04T13:30+0000

2024-08-04T13:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال قديروف لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "سيكون هناك انتصار بنسبة مئة بالمئة، هذا العام".وأضاف: "يجب عليه الآن (زيلينسكي)، وهذه هي قناعتي العميقة، أن يركع ويطلب المغفرة من الشعب الأوكراني، أولاً، ثم من روسيا. وهو لا أحد الآن، إنه ليس الرئيس، إنه لا أحد".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المديرية الرئيسية للعمل العسكري السياسي بوزارة الدفاع الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن "روسيا ستكمل العملية الخاصة بحلول نهاية عام 2024".ويواصل الجيش الروسي تطوير هجومه، حيث يتم تحرير المزيد من البلدات بشكل أسبوعي تقريبًا.ويفغينوفكا هي بلدة تقع بالقرب من الحافة الغربية لمرتفعات أوشيريتينسكيي، وتقع بلدة بروغريس إلى الشمال منها؛ وهي أحد خطوط الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نهر "فولشيا". سيتيح تحرير هذه البلدات من إمكانية شن هجوم على كراسنوارميسك، وهي أهم مركز مواصلات للجيش الأوكراني في دونباس.

https://sarabic.ae/20240804/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-و162-مسيرة-أوكرانية-1091401930.html

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العالم, روسيا