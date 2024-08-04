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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240804/قديروف-روسيا-ستنتصر-في-العملية-العسكرية-الخاصة-هذا-العام-1091404911.html
قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام
قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستنتصر في الصراع الأوكراني، هذا العام. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T13:30+0000
2024-08-04T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال قديروف لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "سيكون هناك انتصار بنسبة مئة بالمئة، هذا العام".وأضاف: "يجب عليه الآن (زيلينسكي)، وهذه هي قناعتي العميقة، أن يركع ويطلب المغفرة من الشعب الأوكراني، أولاً، ثم من روسيا. وهو لا أحد الآن، إنه ليس الرئيس، إنه لا أحد".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المديرية الرئيسية للعمل العسكري السياسي بوزارة الدفاع الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن "روسيا ستكمل العملية الخاصة بحلول نهاية عام 2024".ويواصل الجيش الروسي تطوير هجومه، حيث يتم تحرير المزيد من البلدات بشكل أسبوعي تقريبًا.ويفغينوفكا هي بلدة تقع بالقرب من الحافة الغربية لمرتفعات أوشيريتينسكيي، وتقع بلدة بروغريس إلى الشمال منها؛ وهي أحد خطوط الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نهر "فولشيا". سيتيح تحرير هذه البلدات من إمكانية شن هجوم على كراسنوارميسك، وهي أهم مركز مواصلات للجيش الأوكراني في دونباس.
https://sarabic.ae/20240804/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-و162-مسيرة-أوكرانية-1091401930.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام

13:30 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 04.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستنتصر في الصراع الأوكراني، هذا العام.
وقال قديروف لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "سيكون هناك انتصار بنسبة مئة بالمئة، هذا العام".

وتابع: "زيلينسكي (فلاديمير) ليس رجلاً، ليس لديه صفات تستحق إطلاق النار على نفسه. كان عليه أن ينظر في المرآة، وينظر إلى الشارع وما يفعله ويأخذ الناس ويرميهم في مفرمة اللحم. سلطات أوروبا الغربية تستمع وتقتل الشعب الأوكراني".

وأضاف: "يجب عليه الآن (زيلينسكي)، وهذه هي قناعتي العميقة، أن يركع ويطلب المغفرة من الشعب الأوكراني، أولاً، ثم من روسيا. وهو لا أحد الآن، إنه ليس الرئيس، إنه لا أحد".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المديرية الرئيسية للعمل العسكري السياسي بوزارة الدفاع الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن "روسيا ستكمل العملية الخاصة بحلول نهاية عام 2024".
الطائرة متعددة المهام سوخوي 27 ضمن فرقة فرسان روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
10:33 GMT
ويواصل الجيش الروسي تطوير هجومه، حيث يتم تحرير المزيد من البلدات بشكل أسبوعي تقريبًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ويفغينوفكا هي بلدة تقع بالقرب من الحافة الغربية لمرتفعات أوشيريتينسكيي، وتقع بلدة بروغريس إلى الشمال منها؛ وهي أحد خطوط الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نهر "فولشيا". سيتيح تحرير هذه البلدات من إمكانية شن هجوم على كراسنوارميسك، وهي أهم مركز مواصلات للجيش الأوكراني في دونباس.
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