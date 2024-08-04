قديروف: روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة هذا العام
13:30 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 04.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن روسيا ستنتصر في الصراع الأوكراني، هذا العام.
وقال قديروف لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "سيكون هناك انتصار بنسبة مئة بالمئة، هذا العام".
وتابع: "زيلينسكي (فلاديمير) ليس رجلاً، ليس لديه صفات تستحق إطلاق النار على نفسه. كان عليه أن ينظر في المرآة، وينظر إلى الشارع وما يفعله ويأخذ الناس ويرميهم في مفرمة اللحم. سلطات أوروبا الغربية تستمع وتقتل الشعب الأوكراني".
وأضاف: "يجب عليه الآن (زيلينسكي)، وهذه هي قناعتي العميقة، أن يركع ويطلب المغفرة من الشعب الأوكراني، أولاً، ثم من روسيا. وهو لا أحد الآن، إنه ليس الرئيس، إنه لا أحد".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المديرية الرئيسية للعمل العسكري السياسي بوزارة الدفاع الروسية، قائد قوات "أخمات" الخاصة، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن "روسيا ستكمل العملية الخاصة بحلول نهاية عام 2024".
ويواصل الجيش الروسي تطوير هجومه، حيث يتم تحرير المزيد من البلدات بشكل أسبوعي تقريبًا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي بروغريس ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويفغينوفكا هي بلدة تقع بالقرب من الحافة الغربية لمرتفعات أوشيريتينسكيي، وتقع بلدة بروغريس إلى الشمال منها؛ وهي أحد خطوط الدفاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نهر "فولشيا". سيتيح تحرير هذه البلدات من إمكانية شن هجوم على كراسنوارميسك، وهي أهم مركز مواصلات للجيش الأوكراني في دونباس.