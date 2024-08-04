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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240804/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-و162-مسيرة-أوكرانية-1091401930.html
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و162 مسيرة أوكرانية. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T10:33+0000
2024-08-04T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فامبير"، و162 طائرة دون طيار، منها 82 كانت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الدفاع إلى مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت مناطق سينكوفكا وتابايفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم صد هجوم المضاد الذي شنته للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-بيرفايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091401757.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية

10:33 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 04.08.2024)
© Sputnik . Georgiy Zimarevالطائرة متعددة المهام سوخوي 27 ضمن فرقة "فرسان روسيا"
الطائرة متعددة المهام سوخوي 27 ضمن فرقة فرسان روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . Georgiy Zimarev
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و162 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فامبير"، و162 طائرة دون طيار، منها 82 كانت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت وزارة الدفاع: "خلال النهار، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار "AN/MPQ-65" لصاروخ باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات ومخزن للوقود ومخزن للطائرات دون طيار بالإضافة إلى تراكمات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 146 منطقة".

وأشارت الدفاع إلى مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت مناطق سينكوفكا وتابايفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم صد هجوم المضاد الذي شنته للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح الدفاع أن "العدو خسرما يصل إلى 490 جنديًا وثلاث دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" وثماني مركبات".

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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