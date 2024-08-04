https://sarabic.ae/20240804/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-و162-مسيرة-أوكرانية-1091401930.html
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و162 مسيرة أوكرانية. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T10:33+0000
2024-08-04T10:33+0000
2024-08-04T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فامبير"، و162 طائرة دون طيار، منها 82 كانت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأشارت الدفاع إلى مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت مناطق سينكوفكا وتابايفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم صد هجوم المضاد الذي شنته للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-بيرفايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091401757.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط "سو-27" و162 مسيرة أوكرانية
10:33 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 04.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و162 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و13 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فامبير"، و162 طائرة دون طيار، منها 82 كانت خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضافت وزارة الدفاع: "خلال النهار، استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار "AN/MPQ-65" لصاروخ باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات ومخزن للوقود ومخزن للطائرات دون طيار بالإضافة إلى تراكمات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 146 منطقة".
وأشارت الدفاع إلى مقتل أكثر من 1900 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" خطوطًا ومواقع أكثر فائدة. واستهدفت مناطق سينكوفكا وتابايفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم صد هجوم المضاد الذي شنته للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح الدفاع أن "العدو خسرما يصل إلى 490 جنديًا وثلاث دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" وثماني مركبات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.