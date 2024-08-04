https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-بيرفايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091401757.html
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T10:25+0000
2024-08-04T10:25+0000
2024-08-04T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" حررت، نتيجة للعمليات النشطة، بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأوضحت الدفاع أن "خسائر العدو بلغت يوميًا ما يصل إلى 365 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند أمريكيتين، وعدد من المدافع الميدانية".وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وزولوتايا نيفا وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كالينوفو وكراسنوغوروفكا وسيفيرسك وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفقد العدو ما يصل إلى 690 عسكريًا، وثلاث مركبات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/ضابط-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-حالة-رهيبة-بسبب-الخسائر-الفادحة-والمستشفيات-مكتظة-1091397461.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:25 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 04.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "وحدات من مجموعة قوات "المركز" حررت، نتيجة للعمليات النشطة، بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أنه "تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء الهجومي "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية".
وأوضحت الدفاع أن "خسائر العدو بلغت يوميًا ما يصل إلى 365 عسكريًا، ودبابة، وناقلتي جند أمريكيتين، وعدد من المدافع الميدانية".
وتابع بيان الدفاع: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وزولوتايا نيفا وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 95 فردًا عسكريًا، ودبابة، وثلاث سيارات، وعدد من المدافع".
وأردف البيان: "قامت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كالينوفو وكراسنوغوروفكا وسيفيرسك وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وفقد العدو ما يصل إلى 690 عسكريًا، وثلاث مركبات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.