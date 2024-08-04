https://sarabic.ae/20240804/ضابط-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-حالة-رهيبة-بسبب-الخسائر-الفادحة-والمستشفيات-مكتظة-1091397461.html
ضابط أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية في حالة رهيبة بسبب الخسائر الفادحة والمستشفيات مكتظة
ضابط أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية في حالة رهيبة بسبب الخسائر الفادحة والمستشفيات مكتظة
سبوتنيك عربي
أكد مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية في حالة حرجة بسبب الخسائر الفادحة وضعف أداء أنظمة إخلاء الجرحى. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T07:07+0000
2024-08-04T07:07+0000
2024-08-04T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور: "لا تزال الخسائر كما هي في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها، ما يقرب من 1500 إلى 2000 جندي أوكراني يوميًا. ربما يُقتل نصفهم أو أكثر، ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية حاليًا نظام إخلاء متطور للجرحى، ومستشفياتها مكتظة. هذا وضع رهيب".ووفقا له، فإنه لم يعد لديهم أشخاص يرمونهم في المقدمة.وفي اليوم السابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 11 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية دون طيار. ونتيجة لذلك، كان من الممكن ضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تنتج وتصلح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى مناطق تخزين الطائرات دون طيار الهجومية. خسائر القوات الأوكرانية 13570 عسكريًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: القوات المسلحة الأوكرانية في حالة رهيبة بسبب الخسائر الفادحة والمستشفيات مكتظة
أكد مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الأوكرانية في حالة حرجة بسبب الخسائر الفادحة وضعف أداء أنظمة إخلاء الجرحى.
وقال ماكغريغور: "لا تزال الخسائر كما هي في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها، ما يقرب من 1500 إلى 2000 جندي أوكراني يوميًا. ربما يُقتل نصفهم أو أكثر، ليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية حاليًا نظام إخلاء متطور للجرحى، ومستشفياتها مكتظة. هذا وضع رهيب".
وأشار إلى أن نظام كييف في آخر أيامه، والأمة الأوكرانية تموت بصراحة.
ووفقا له، فإنه لم يعد لديهم أشخاص يرمونهم في المقدمة.
وفي اليوم السابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 11 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية دون طيار. ونتيجة لذلك، كان من الممكن ضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تنتج وتصلح المركبات المدرعة، بالإضافة إلى مناطق تخزين الطائرات دون طيار الهجومية. خسائر القوات الأوكرانية 13570 عسكريًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.