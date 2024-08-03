https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن حربا أهلية قد تندلع في أوكرانيا، بالتزامن مع اختراق القوات الروسية خط المواجهة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T17:36+0000
2024-08-03T17:36+0000
2024-08-03T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "على الأرجح، ستكون هناك حرب أهلية ساخنة مفتوحة، بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول المقبل)، نحتاج إلى الاستعداد أو اختراق الجبهة".وأضاف أن زيلينسكي، يتصرف في الواقع كشخص يحترق كل شيء حوله، موضحا أن البلاد على وشك التخلف عن سداد الديون، ولم يعد من الممكن إخفاء ذلك.وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، في السلطة قد انتهت، ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة.وفي الأسبوع الماضي، نشرت الخدمة الاجتماعية لمركز "رازومكوف" الأوكراني، دراسة مفادها أن "ثلث الأوكرانيين لديهم ما يكفي من المال فقط لشراء الطعام والملابس، في حين أن 9% ليس لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام".
https://sarabic.ae/20240731/بيسكوف-ما-زالت-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-1091282002.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن حربا أهلية قد تندلع في أوكرانيا، بالتزامن مع اختراق القوات الروسية خط المواجهة.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "على الأرجح، ستكون هناك حرب أهلية ساخنة مفتوحة، بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول المقبل)، نحتاج إلى الاستعداد أو اختراق الجبهة".
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في البلاد الآن يؤدي إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف أن زيلينسكي، يتصرف في الواقع كشخص يحترق كل شيء حوله، موضحا أن البلاد على وشك التخلف عن سداد الديون، ولم يعد من الممكن إخفاء ذلك.
وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، في السلطة قد انتهت، ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت الخدمة الاجتماعية لمركز "رازومكوف" الأوكراني، دراسة مفادها أن "ثلث الأوكرانيين لديهم ما يكفي من المال فقط لشراء الطعام والملابس، في حين أن 9% ليس لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام".