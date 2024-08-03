مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده

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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-موعد-الحرب-الأهلية-في-بلاده-1091389049.html
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن حربا أهلية قد تندلع في أوكرانيا، بالتزامن مع اختراق القوات الروسية خط المواجهة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T17:36+0000
2024-08-03T17:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "على الأرجح، ستكون هناك حرب أهلية ساخنة مفتوحة، بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول المقبل)، نحتاج إلى الاستعداد أو اختراق الجبهة".وأضاف أن زيلينسكي، يتصرف في الواقع كشخص يحترق كل شيء حوله، موضحا أن البلاد على وشك التخلف عن سداد الديون، ولم يعد من الممكن إخفاء ذلك.وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، في السلطة قد انتهت، ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة.وفي الأسبوع الماضي، نشرت الخدمة الاجتماعية لمركز "رازومكوف" الأوكراني، دراسة مفادها أن "ثلث الأوكرانيين لديهم ما يكفي من المال فقط لشراء الطعام والملابس، في حين أن 9% ليس لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام".
https://sarabic.ae/20240731/بيسكوف-ما-زالت-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-1091282002.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول أوكراني سابق يكشف عن موعد الحرب الأهلية في بلاده

17:36 GMT 03.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن حربا أهلية قد تندلع في أوكرانيا، بالتزامن مع اختراق القوات الروسية خط المواجهة.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "على الأرجح، ستكون هناك حرب أهلية ساخنة مفتوحة، بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول المقبل)، نحتاج إلى الاستعداد أو اختراق الجبهة".

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في البلاد الآن يؤدي إلى انهيار نظام فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف أن زيلينسكي، يتصرف في الواقع كشخص يحترق كل شيء حوله، موضحا أن البلاد على وشك التخلف عن سداد الديون، ولم يعد من الممكن إخفاء ذلك.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: روسيا منفتحة على عملية التفاوض بشأن الأزمة في أوكرانيا
31 يوليو, 11:33 GMT
وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي، في السلطة قد انتهت، ولا يمكن استعادة شرعيته بأي وسيلة.
وفي الأسبوع الماضي، نشرت الخدمة الاجتماعية لمركز "رازومكوف" الأوكراني، دراسة مفادها أن "ثلث الأوكرانيين لديهم ما يكفي من المال فقط لشراء الطعام والملابس، في حين أن 9% ليس لديهم ما يكفي من المال لشراء الطعام".
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