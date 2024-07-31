https://sarabic.ae/20240731/بيسكوف-ما-زالت-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-1091282002.html
بيسكوف: ما زالت روسيا مستعدة للمفاوضات
بيسكوف: ما زالت روسيا مستعدة للمفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T11:33+0000
2024-07-31T11:33+0000
2024-07-31T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال للصحفيين: "ما زالت روسيا منفتحة لعملية التفاوض".وكان مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، قد قال في وقت سابق، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا بشروط تستند إلى "مفهوم القانون الدولي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في محادثته مع وزير الخارجية الصيني، إن كييف مستعدة للتفاوض مع الجانب الروسي. وفي وقت لاحق، نوهت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن كييف "لا ترى" استعداد موسكو للمفاوضات، على الرغم من أن نظير كوليبا الصيني وانغ يي أشار إلى أن أوكرانيا وروسيا أعربتا مؤخرا عن استعدادهما للمفاوضات.ثم سجل الوزير الأوكراني مقطع فيديو مدته ست دقائق لم يذكر فيه استعداد كييف لمثل هذا الحوار ولو مرة واحدة. وفي الوقت نفسه، فرضت كييف في وقت سابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي، وتجاهلت تصريحات موسكو بشأن استعدادها لإجراء الحوار.وقد لفتت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240731/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-عدد-من-المحاور-1091281814.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بيسكوف: ما زالت روسيا مستعدة للمفاوضات
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وقال للصحفيين: "ما زالت روسيا منفتحة لعملية التفاوض".
وكان مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، قد قال في وقت سابق، إن كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا بشروط تستند إلى "مفهوم القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في محادثته مع وزير الخارجية الصيني، إن كييف مستعدة للتفاوض مع الجانب الروسي. وفي وقت لاحق، نوهت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن كييف "لا ترى" استعداد موسكو للمفاوضات، على الرغم من أن نظير كوليبا الصيني وانغ يي أشار إلى أن أوكرانيا وروسيا أعربتا مؤخرا عن استعدادهما للمفاوضات.
ثم سجل الوزير الأوكراني مقطع فيديو مدته ست دقائق لم يذكر فيه استعداد كييف لمثل هذا الحوار ولو مرة واحدة. وفي الوقت نفسه، فرضت كييف في وقت سابق حظراً على المفاوضات على المستوى التشريعي، وتجاهلت تصريحات موسكو بشأن استعدادها لإجراء الحوار.
وقد لفتت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.
وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة حيث إن جميع مطالب موسكو معروفة لكييف جيدا.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.