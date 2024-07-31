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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-عدد-من-المحاور-1091281814.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية صدت هجوما أوكرانيا مضادا، وكبدت العدو خسائر بلغت 710 عسكريين خلال... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T11:19+0000
2024-07-31T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة "عززت وحدات مجموعة قوات "يوغ" مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو"، مضيفة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت 710 عسكريين ودبابة "ليوبارد"، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع و3 مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم وسيارتين وكدفع هلوتزر "إف أيتش-70"عيار 155 ملم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية نجحت بالسيطرة على مواقع متقدمة، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، وومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"".وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن وحدات من محموعة "سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 82، ولواء الإنزال المظلي الهجومي 92، ولواء المشاة الآلي 57 واللواء 36 لمشاة البحرية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات ستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك وتيخوي في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الأخير صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية للعدو الأوكراني".وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 350 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر"د-30" عيار 122 ملم ومدفع عيار 100 ملم من نوع "رابيرا" ، بالإضافة لتدمير مستودع ذخيرة".وتابعت الوزارة في بيانها: "كما أقدمت وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) على تحسين مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و47 و53، ولواء المشاة151، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 111، وبلغت خسائر العدو قرابة 350 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، ومدفع هاوتزر "مستا- بي" عيار 152 ملم، وخمسة مدافع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع 'أم-119' أميركي الصنع، ومدفع "رابيرا" عيار 100 ملم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240731/مجموعة-دنيبر-التابعة-للقوات-الروسية-تدمر-نحو-100-عسكري-أوكراني-1091281098.html
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القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور

11:19 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية صدت هجوما أوكرانيا مضادا، وكبدت العدو خسائر بلغت 710 عسكريين خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة "عززت وحدات مجموعة قوات "يوغ" مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو"، مضيفة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت 710 عسكريين ودبابة "ليوبارد"، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع و3 مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم وسيارتين وكدفع هلوتزر "إف أيتش-70"عيار 155 ملم".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية نجحت بالسيطرة على مواقع متقدمة، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، وومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
10:43 GMT
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن وحدات من محموعة "سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 82، ولواء الإنزال المظلي الهجومي 92، ولواء المشاة الآلي 57 واللواء 36 لمشاة البحرية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات ستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك وتيخوي في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الأخير صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية للعدو الأوكراني".
وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 350 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر"د-30" عيار 122 ملم ومدفع عيار 100 ملم من نوع "رابيرا" ، بالإضافة لتدمير مستودع ذخيرة".
وتابعت الوزارة في بيانها: "كما أقدمت وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) على تحسين مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و47 و53، ولواء المشاة151، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 111، وبلغت خسائر العدو قرابة 350 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، ومدفع هاوتزر "مستا- بي" عيار 152 ملم، وخمسة مدافع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع 'أم-119' أميركي الصنع، ومدفع "رابيرا" عيار 100 ملم".
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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24 يوليو, 12:47 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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