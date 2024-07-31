https://sarabic.ae/20240731/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-التكتيكية-على-عدد-من-المحاور-1091281814.html

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها التكتيكية على عدد من المحاور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من مجموعة قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية صدت هجوما أوكرانيا مضادا، وكبدت العدو خسائر بلغت 710 عسكريين خلال... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T11:19+0000

2024-07-31T11:19+0000

2024-07-31T11:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة "عززت وحدات مجموعة قوات "يوغ" مواقعها على خطوط المواجهة الأمامية، وصدت هجموما مضادا للعدو"، مضيفة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت 710 عسكريين ودبابة "ليوبارد"، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع و3 مدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155ملم وسيارتين وكدفع هلوتزر "إف أيتش-70"عيار 155 ملم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية نجحت بالسيطرة على مواقع متقدمة، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 150 عسكريًا، وومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم طراز "دي-20"".وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن وحدات من محموعة "سيفير" (الشمال) استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية من اللواء 42 الميكانيكي، واللواء الهجومي 82، ولواء الإنزال المظلي الهجومي 92، ولواء المشاة الآلي 57 واللواء 36 لمشاة البحرية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات ستاريتسا وليبتسي وفولتشانسك وتيخوي في مقاطعة خاركوف، وتم خلال اليوم الأخير صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية للعدو الأوكراني".وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 350 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "إتش إم إم دبليو في" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر"د-30" عيار 122 ملم ومدفع عيار 100 ملم من نوع "رابيرا" ، بالإضافة لتدمير مستودع ذخيرة".وتابعت الوزارة في بيانها: "كما أقدمت وحدات تجمع قوات "تسنتر" (المركز) على تحسين مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32و47 و53، ولواء المشاة151، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 111، وبلغت خسائر العدو قرابة 350 عسكريًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، ومدفع هاوتزر "مستا- بي" عيار 152 ملم، وخمسة مدافع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع 'أم-119' أميركي الصنع، ومدفع "رابيرا" عيار 100 ملم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240731/مجموعة-دنيبر-التابعة-للقوات-الروسية-تدمر-نحو-100-عسكري-أوكراني-1091281098.html

https://sarabic.ae/20240724/صاروخ-إسكندر-يدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-والتحكم-يحتوي-أكثر-من-300-مسيرة-فيديو-1091086213.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا