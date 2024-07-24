https://sarabic.ae/20240724/صاروخ-إسكندر-يدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-والتحكم-يحتوي-أكثر-من-300-مسيرة-فيديو-1091086213.html
صاروخ "إسكندر" يدمر مركزا أوكرانيا للقيادة والتحكم يضم أكثر من 300 مسيرة.. فيديو
صاروخ "إسكندر" يدمر مركزا أوكرانيا للقيادة والتحكم يضم أكثر من 300 مسيرة.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعملية تدمير مركز قيادة عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ضواحي بلدة كراسني ليمان الواقعة في... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T12:47+0000
2024-07-24T12:47+0000
2024-07-24T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور عملية تدمير مركز القيادة الأوكراني، الذي احتوى في داخله بحسب المعلومات الاستخباراتية الروسية مركز تحكم بالطائرات المسيرة ومخزن يحتوي على نحو 300 طائرة مسيرة.وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن عملية تدمير المركز جاءت من خلال استخدام القوات المسلحة الروسية نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر إم"، حيث تم تدمير المقر بأكمله ومعه مركبتين عسكريتين. بالإضافة إلى ردار هوائي وعدد آخر من المعدات والتقنيات العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240723/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تحيد-50-مدربا-أجنبيا-باستهداف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-في-خاركوف-1091046354.html
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روسيا
صاروخ "إسكندر" يدمر مركزا أوكرانيا للقيادة والتحكم يضم أكثر من 300 مسيرة.. فيديو
12:47 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 12:52 GMT 24.07.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لعملية تدمير مركز قيادة عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في ضواحي بلدة كراسني ليمان الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهر المقطع المنشور عملية تدمير مركز القيادة الأوكراني، الذي احتوى في داخله بحسب المعلومات الاستخباراتية الروسية مركز تحكم بالطائرات المسيرة ومخزن يحتوي على نحو 300 طائرة مسيرة.
وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن عملية تدمير المركز جاءت من خلال استخدام القوات المسلحة الروسية نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر إم"، حيث تم تدمير المقر بأكمله ومعه مركبتين عسكريتين. بالإضافة إلى ردار هوائي وعدد آخر من المعدات والتقنيات العسكرية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.