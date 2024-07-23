https://sarabic.ae/20240723/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تحيد-50-مدربا-أجنبيا-باستهداف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-في-خاركوف-1091046354.html
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم منظومة صواريخ "إسكندر-إم"، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للمدربين والمرتزقة من الأجانب في مقاطعة خاركوف. 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T08:37+0000
2024-07-23T08:37+0000
2024-07-23T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم منظومة صواريخ "إسكندر-إم"، هجوماً صاروخياً على نقطة انتشار مؤقت للمدربين والمرتزقة من الدول الغربية في قرية ديرغاشي في مقاطعة خاركوف، وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي 50 مدرباً أجنبياً ".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استهداف مواقع انتشار المدربين والمرتزقة، بصواريخ "إسكندر-إم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
08:37 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 23.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم منظومة صواريخ "إسكندر-إم"، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للمدربين والمرتزقة من الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية: "شن طاقم منظومة صواريخ "إسكندر-إم"، هجوماً صاروخياً على نقطة انتشار مؤقت للمدربين والمرتزقة من الدول الغربية في قرية ديرغاشي في مقاطعة خاركوف، وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي 50 مدرباً أجنبياً ".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق استهداف مواقع انتشار المدربين والمرتزقة، بصواريخ "إسكندر-إم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.