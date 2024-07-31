https://sarabic.ae/20240731/مجموعة-دنيبر-التابعة-للقوات-الروسية-تدمر-نحو-100-عسكري-أوكراني-1091281098.html
مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوحدات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" أطلقت النار على تشكيلات القوات الأوكرانية طوال الساعات الـ24 الأخيرة،... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T10:43+0000
2024-07-31T10:43+0000
2024-07-31T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح بيان الوزارة: "هزمت وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121، الأوكرانية في مناطق بلدات لوغوفوي، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون. ما أدى إلى خسارة نحو 100 عسكري أوكراني، وسبع مركبات، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "بلادين"، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطارية "أن/تي بي قو-36" الأمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "د-20"، ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240731/طائرة-مسيرة-روسية-تخترق-الدفاع-الأوكراني-وتحرق-مقاتلة-مغطاة-1091274037.html
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مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوحدات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" أطلقت النار على تشكيلات القوات الأوكرانية طوال الساعات الـ24 الأخيرة، ما أدى إلى تدمير نحو 100 من العسكريين الأوكرانيين وأحد المدافع الذاتية الحركة الأمريكية الصنع من طراز "بالادين".
وأوضح بيان الوزارة: "هزمت وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121، الأوكرانية في مناطق بلدات لوغوفوي، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون. ما أدى إلى خسارة نحو 100 عسكري أوكراني، وسبع مركبات، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "بلادين"، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطارية "أن/تي بي قو-36" الأمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "د-20"، ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.