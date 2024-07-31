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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/مجموعة-دنيبر-التابعة-للقوات-الروسية-تدمر-نحو-100-عسكري-أوكراني-1091281098.html
مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوحدات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" أطلقت النار على تشكيلات القوات الأوكرانية طوال الساعات الـ24 الأخيرة،... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T10:43+0000
2024-07-31T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح بيان الوزارة: "هزمت وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121، الأوكرانية في مناطق بلدات لوغوفوي، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون. ما أدى إلى خسارة نحو 100 عسكري أوكراني، وسبع مركبات، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "بلادين"، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطارية "أن/تي بي قو-36" الأمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "د-20"، ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240731/طائرة-مسيرة-روسية-تخترق-الدفاع-الأوكراني-وتحرق-مقاتلة-مغطاة-1091274037.html
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مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تدمر نحو 100 عسكري أوكراني

10:43 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوحدات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" أطلقت النار على تشكيلات القوات الأوكرانية طوال الساعات الـ24 الأخيرة، ما أدى إلى تدمير نحو 100 من العسكريين الأوكرانيين وأحد المدافع الذاتية الحركة الأمريكية الصنع من طراز "بالادين".
وأوضح بيان الوزارة: "هزمت وحدات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128، واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121، الأوكرانية في مناطق بلدات لوغوفوي، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياجينكا في مقاطعة خيرسون. ما أدى إلى خسارة نحو 100 عسكري أوكراني، وسبع مركبات، ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم من طراز "بلادين"، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطارية "أن/تي بي قو-36" الأمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "د-20"، ومستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية".
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة
08:38 GMT
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خامنئي يتعهد بـ"الانتقام" من إسرائيل08:18 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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