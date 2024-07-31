https://sarabic.ae/20240731/طائرة-مسيرة-روسية-تخترق-الدفاع-الأوكراني-وتحرق-مقاتلة-مغطاة-1091274037.html

طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة

طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة انتحارية "لانسيت" روسية الصنع أحرقت مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية في مطار مجمع سكني... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T08:38+0000

2024-07-31T08:38+0000

2024-07-31T08:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وانطلاقا من الحريق الذي اندلع في موقف السيارات والضجة التي أثيرت حوله، أصيبت طائرة حقيقية.وأوضحت قناة "روسكويه أوروجيه" الروسية في "تيليغرام" أن طائرة مسيرة "لانسيت-3" (المصنوعة الـ51) مزودة بجهاز استشعار توجيه التصوير الحراري القادر على اكتشاف الأجسام المتناقضة للحرارة على مسافة 3.5-4 كيلومترات وصلت إلى مدينة دولغينتسيفو إذ تم ضرب الطائرة "سو-25" الأوكرانية على مسافة نحو 70 كم من خط الجبهة.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.

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