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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/طائرة-مسيرة-روسية-تخترق-الدفاع-الأوكراني-وتحرق-مقاتلة-مغطاة-1091274037.html
طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة
طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة انتحارية "لانسيت" روسية الصنع أحرقت مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية في مطار مجمع سكني... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T08:38+0000
2024-07-31T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وانطلاقا من الحريق الذي اندلع في موقف السيارات والضجة التي أثيرت حوله، أصيبت طائرة حقيقية.وأوضحت قناة "روسكويه أوروجيه" الروسية في "تيليغرام" أن طائرة مسيرة "لانسيت-3" (المصنوعة الـ51) مزودة بجهاز استشعار توجيه التصوير الحراري القادر على اكتشاف الأجسام المتناقضة للحرارة على مسافة 3.5-4 كيلومترات وصلت إلى مدينة دولغينتسيفو إذ تم ضرب الطائرة "سو-25" الأوكرانية على مسافة نحو 70 كم من خط الجبهة.وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240730/بيلاؤوسوف-توسع-كبير-بإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-روسيا-1091254192.html
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طائرة مسيرة روسية تخترق الدفاع الأوكراني وتحرق مقاتلة مغطاة

08:38 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة انتحارية "لانسيت" روسية الصنع أحرقت مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية في مطار مجمع سكني دولغينتسيفو بالقرب من مدينة كريفوي روغ في شرق أوكرانيا.
وانطلاقا من الحريق الذي اندلع في موقف السيارات والضجة التي أثيرت حوله، أصيبت طائرة حقيقية.
وأوضحت قناة "روسكويه أوروجيه" الروسية في "تيليغرام" أن طائرة مسيرة "لانسيت-3" (المصنوعة الـ51) مزودة بجهاز استشعار توجيه التصوير الحراري القادر على اكتشاف الأجسام المتناقضة للحرارة على مسافة 3.5-4 كيلومترات وصلت إلى مدينة دولغينتسيفو إذ تم ضرب الطائرة "سو-25" الأوكرانية على مسافة نحو 70 كم من خط الجبهة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: توسع كبير بإنتاج الطائرات المسيرة في روسيا
أمس, 14:21 GMT
وأطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه لحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطّرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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