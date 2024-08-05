https://sarabic.ae/20240805/تجمع-قوات-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة--1091433411.html
تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة
تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T10:33+0000
2024-08-05T10:33+0000
2024-08-05T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-بيرفايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091401757.html
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روسيا
تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة
10:33 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 10:42 GMT 05.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها.
وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وثماني مركبات، وعددا من المدافع".
وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.