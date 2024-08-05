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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240805/تجمع-قوات-الشرق-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة--1091433411.html
تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة
تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T10:33+0000
2024-08-05T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوسيلوفكا-بيرفايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091401757.html
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روسيا

تجمع قوات "الشرق" الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة

10:33 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 10:42 GMT 05.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة في منطقة تمركزها.
وقالت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولنوي وفوديانوي وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 عسكريًا ودبابة وثماني مركبات، وعددا من المدافع".

وتابعت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، تم صد ثماني هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 325 عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
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