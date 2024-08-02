https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1091358590.html

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى سبعة صواريخ "أتاكمز" أمريكية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T13:17+0000

2024-08-02T13:17+0000

2024-08-02T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

سو 25

طائرت ميغ 29

سقوط ميغ-29

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سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءين مشاة ميكانيكيين، تابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 905 عسكريين، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و44 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبات مدرعة من طراز "ماكسسبرو" و"هموف" أمريكية الصنع، و31 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 7 مدافع هاوتزر من طراز "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تدمير 6 محطات للحرب الإلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، 3 قاذفات، ومحطة لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 3 رادارات للاستطلاع من طراز "مارس-إل"، و"إي تي سي أر-33 إس"، و"سكالا-إم".وخلال الأسبوع، استسلم 59 جنديًا أوكرانيًا على خط المواجهة القتالي، 33 منهم في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانيةالولايات المتحدة تجهز طائرات "إف-16" المقرر إرسالها إلى كييف بصواريخ أمريكية

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https://sarabic.ae/20240801/القوات-الروسية-تدمر-3-صواريخ-باتريوت-و14-صاروخ-هيمارس-وصاروخ-أتاكمز-و61-مسيرة-أوكرانية--1091314758.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, سو 25, طائرت ميغ 29, سقوط ميغ-29