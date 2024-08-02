https://sarabic.ae/20240802/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1091358590.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى سبعة صواريخ "أتاكمز" أمريكية... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T13:17+0000
2024-08-02T13:17+0000
2024-08-02T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
سو 25
طائرت ميغ 29
سقوط ميغ-29
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سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءين مشاة ميكانيكيين، تابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 905 عسكريين، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و44 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبات مدرعة من طراز "ماكسسبرو" و"هموف" أمريكية الصنع، و31 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 7 مدافع هاوتزر من طراز "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تدمير 6 محطات للحرب الإلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، 3 قاذفات، ومحطة لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 3 رادارات للاستطلاع من طراز "مارس-إل"، و"إي تي سي أر-33 إس"، و"سكالا-إم".وخلال الأسبوع، استسلم 59 جنديًا أوكرانيًا على خط المواجهة القتالي، 33 منهم في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانيةالولايات المتحدة تجهز طائرات "إف-16" المقرر إرسالها إلى كييف بصواريخ أمريكية
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, سو 25, طائرت ميغ 29, سقوط ميغ-29
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, سو 25, طائرت ميغ 29, سقوط ميغ-29
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
13:17 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 13:53 GMT 02.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"، بالإضافة إلى سبعة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءين مشاة ميكانيكيين، تابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع أرضي، ولواء من الحرس الوطني.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 905 عسكريين، ودبابة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و44 مركبة، و20 قطعة مدفعية ميدانية.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة، ولواء هجوم أرضي من القوات المسلحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى لواء بحري، ولواءين للدفاع الجوي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 650 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبات مدرعة من طراز "ماكسسبرو" و"هموف" أمريكية الصنع، و31 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك 7 مدافع هاوتزر
من طراز "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تدمير 6 محطات للحرب الإلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، 3 قاذفات، ومحطة لإطلاق صواريخ "باتريوت" الأمريكية المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 3 رادارات للاستطلاع من طراز "مارس-إل"،
و"إي تي سي أر-33 إس"، و"سكالا-إم".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة من طراز "ميغ-29"، ومقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و7 صواريخ "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية. و4 قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "سام" مصنوعين في الولايات المتحدة، و47 صاروخ "هيمارس" مصنوعين في الولايات المتحدة، و375 طائرة دون طيار.
وخلال الأسبوع، استسلم 59 جنديًا أوكرانيًا على خط المواجهة القتالي،
33 منهم في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 632 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28839 طائرة دون طيار، 559 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16740 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1395 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 12.714 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.283 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.