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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240731/القوات-الروسية-تدمر-صواريخ-هيمارس-ونبتون-وتسقط-42-مسيرة-أوكرانية--1091281195.html
القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" و"نبتون"، وأسقطت 42 مسيرة أوكرانية، في منطقة العملية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T10:40+0000
2024-07-31T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
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قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 108 و120 و129 في مناطق ريفنوبول، وفيليكا نوفوسيلكا، وفوديانوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و6 مركبات، ومدفعيتين ذاتيتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولنديتي الصنع، و"بالادين" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و7 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع، و مدفع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي-20". وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.وبحسب وزارة الدفاع، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28734 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16732 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 نظام لإطلاق الصواريخ، 12.597 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 24.225 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-جبهات-خاركوف-ودونيتسك-ولوغانسك-1091248117.html
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تعزز-تموضعها-العسكري-على-مختلف-محاور-القتال-في-أوكرانيا-1091247608.html
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-لينينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091244563.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانية

10:40 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 11:15 GMT 31.07.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" و"نبتون"، وأسقطت 42 مسيرة أوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 108 و120 و129 في مناطق ريفنوبول، وفيليكا نوفوسيلكا، وفوديانوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و6 مركبات، ومدفعيتين ذاتيتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولنديتي الصنع، و"بالادين" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، ولواء الدفاع الأرضي 121 في مناطق لوغوفوي، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحسن مواقعها على جبهات خاركوف ودونيتسك ولوغانسك
أمس, 11:56 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و7 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع، و مدفع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي-20". وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 11:12 GMT

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و42 طائرة دون طيار.

وبحسب وزارة الدفاع، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28734 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16732 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 نظام لإطلاق الصواريخ، 12.597 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 24.225 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
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