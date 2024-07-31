https://sarabic.ae/20240731/القوات-الروسية-تدمر-صواريخ-هيمارس-ونبتون-وتسقط-42-مسيرة-أوكرانية--1091281195.html

القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانية

القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" و"نبتون"، وأسقطت 42 مسيرة أوكرانية، في منطقة العملية... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T10:40+0000

2024-07-31T10:40+0000

2024-07-31T11:15+0000

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قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 108 و120 و129 في مناطق ريفنوبول، وفيليكا نوفوسيلكا، وفوديانوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و6 مركبات، ومدفعيتين ذاتيتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب" بولنديتي الصنع، و"بالادين" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و7 مركبات، ومدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة رادار مضادة للبطارية "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع، و مدفع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي-20". وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 143 منطقة.وبحسب وزارة الدفاع، فإنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28734 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16732 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 نظام لإطلاق الصواريخ، 12.597 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 24.225 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

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روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري