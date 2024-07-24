https://sarabic.ae/20240724/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091084245.html

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T11:23+0000

2024-07-24T11:23+0000

2024-07-24T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

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الجيش الروسي

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استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ودمرت معدات لواء غايغر 71، ولواء الهجوم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 113 و127، وكذلك لواء الحرس الوطني 13 في مناطق تيخوي، ومالي بروخودي، وكروغلو، وبورشيفايا، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، و3 مركبات، ونظام إطلاق صاروخي متعدد "راك-سا 12" كرواتي الصنع عيار 128 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. كما تم تدمير مستودع ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الآتي: مدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطات حرب إلكترونية من طراز "خورتيتسا-إم" و"إنكلاف-إن"، ومحطة مضادة للبطارية مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "AN/TPQ-36"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التقدم على عدة محاور وتسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وتم تدمير القوى البشرية والمعدات العسكرية من اللواءين الآليين 24 و54 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 114 و122 في مناطق تشاسوف يار، وفيرخنيكامينسكوي، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء 151 الآلي، ولواء غايغر 68، ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم "ليوت" في مناطق نوفوسيلوفكا بيرفايا، ودروجبا، و أرتيموفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي 53 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 129.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198"، ومستودعًا للذخيرة.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 121 و124 في مناطق سادوفو، وأنطونوفكا، وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي