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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محاور-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091084245.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T11:23+0000
2024-07-24T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ودمرت معدات لواء غايغر 71، ولواء الهجوم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 113 و127، وكذلك لواء الحرس الوطني 13 في مناطق تيخوي، ومالي بروخودي، وكروغلو، وبورشيفايا، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، و3 مركبات، ونظام إطلاق صاروخي متعدد "راك-سا 12" كرواتي الصنع عيار 128 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. كما تم تدمير مستودع ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الآتي: مدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطات حرب إلكترونية من طراز "خورتيتسا-إم" و"إنكلاف-إن"، ومحطة مضادة للبطارية مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "AN/TPQ-36"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التقدم على عدة محاور وتسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وتم تدمير القوى البشرية والمعدات العسكرية من اللواءين الآليين 24 و54 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 114 و122 في مناطق تشاسوف يار، وفيرخنيكامينسكوي، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء 151 الآلي، ولواء غايغر 68، ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم "ليوت" في مناطق نوفوسيلوفكا بيرفايا، ودروجبا، و أرتيموفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي 53 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 129.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198"، ومستودعًا للذخيرة.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 121 و124 في مناطق سادوفو، وأنطونوفكا، وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20240724/الأسلحة-الأمريكية-تتراجع-بشدة-روستيخ-الروسية-تكشف-عن-عيوب-دبابة-أبرامز-الأمريكية-1091079736.html
https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور العملية العسكرية

11:23 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 24.07.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكبدّت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ودمرت معدات لواء غايغر 71، ولواء الهجوم 92 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 113 و127، وكذلك لواء الحرس الوطني 13 في مناطق تيخوي، ومالي بروخودي، وكروغلو، وبورشيفايا، في مقاطعة خاركوف. وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، و3 مركبات، ونظام إطلاق صاروخي متعدد "راك-سا 12" كرواتي الصنع عيار 128 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. كما تم تدمير مستودع ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواء الميكانيكي 144 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 112 في مناطق بتروبافلوفكا وبيشانوي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 550 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و7 مركبات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
11:12 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الآتي: مدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفعين "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطات حرب إلكترونية من طراز "خورتيتسا-إم" و"إنكلاف-إن"، ومحطة مضادة للبطارية مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "AN/TPQ-36"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية التقدم على عدة محاور وتسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية. وتم تدمير القوى البشرية والمعدات العسكرية من اللواءين الآليين 24 و54 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع العسكري 114 و122 في مناطق تشاسوف يار، وفيرخنيكامينسكوي، وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 700 عسكري، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات، ومدفعين هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوعين في المملكة المتحدة، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من نوع "إنكلاف-إن" ومستودعين للذخيرة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأسلحة الأمريكية تتراجع بشدة... "روستيخ" الروسية تكشف عن عيوب دبابة "أبرامز" الأمريكية
08:54 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء 151 الآلي، ولواء غايغر 68، ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الهجوم "ليوت" في مناطق نوفوسيلوفكا بيرفايا، ودروجبا، و أرتيموفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي 53 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات السلحة الأوكرانية نحو 395 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم، و3 مستودعات ذخيرة.
ودمرت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات المسلحة الروسية، القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي 129.
منظومة الدفاع الجوي إس-400 في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
05:17 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198"، ومستودعًا للذخيرة.
ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 121 و124 في مناطق سادوفو، وأنطونوفكا، وزولوتايا بالكا، في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومستودع ذخيرة.
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
أمس, 10:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
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