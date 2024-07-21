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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240721/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-و40-مسيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1090986076.html
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8"، و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير منظومات... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T10:37+0000
2024-07-21T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من لواء المشاة الميكانيكي 72، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواءين 17 و21 من الحرس الوطني في مناطق أوكتيابر، وفوديانوي، ونوفوسيلكا، وبريتشيستوفكا، ورازدولنوي، وستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 102. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M198" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق ستيبنو، ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، ومستودعا يحتوي على 400 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل المجمع الصناعي العسكري، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 27955 طائرة دون طيار، 554 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16624 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1381 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 23910 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.واشنطن في مرمى الصواريخ الاستراتيجية الروسية.. احتمالات موسكو للرد على الخطوات الأمريكية القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html
https://sarabic.ae/20240720/تدمير-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-شمال-مقاطعة-روستوف-1090957232.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

10:37 GMT 21.07.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 21.07.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8"، و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير منظومات صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية.
قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من لواء المشاة الميكانيكي 72، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواءين 17 و21 من الحرس الوطني في مناطق أوكتيابر، وفوديانوي، ونوفوسيلكا، وبريتشيستوفكا، ورازدولنوي، وستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 102. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M198" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
09:40 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق ستيبنو، ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 80 عسكريًا و5 مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومحطة "إنكلاف" للحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.

واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، ومستودعا يحتوي على 400 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل المجمع الصناعي العسكري، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133 منطقة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية
أمس, 11:33 GMT

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 40 مسيرة.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 27955 طائرة دون طيار، 554 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16624 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1381 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 23910 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية شمالي مقاطعة روستوف
أمس, 00:12 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
واشنطن في مرمى الصواريخ الاستراتيجية الروسية.. احتمالات موسكو للرد على الخطوات الأمريكية
القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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