https://sarabic.ae/20240721/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-و40-مسيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1090986076.html

القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت مروحية من طراز "مي-8"، و40 مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير منظومات... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T10:37+0000

2024-07-21T10:37+0000

2024-07-21T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

الجيش الروسي

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قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحسين توضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من لواء المشاة الميكانيكي 72، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، واللواءين 17 و21 من الحرس الوطني في مناطق أوكتيابر، وفوديانوي، ونوفوسيلكا، وبريتشيستوفكا، ورازدولنوي، وستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 102. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريًا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعة في بريطانيا، ومدافع "M198" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء المشاة 141 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 35 مشاة بحرية، ولواء الحرس الوطني 15 في مناطق ستيبنو، ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، ومستودعا يحتوي على 400 طن من ذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ورش عمل المجمع الصناعي العسكري، والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 27955 طائرة دون طيار، 554 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16624 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1381 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، 23910 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.واشنطن في مرمى الصواريخ الاستراتيجية الروسية.. احتمالات موسكو للرد على الخطوات الأمريكية القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

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https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي