https://sarabic.ae/20240720/واشنطن-في-مرمى-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-احتمالات-موسكو-للرد-على-الخطوات-الأمريكية--1090960067.html

واشنطن في مرمى الصواريخ الاستراتيجية الروسية.. احتمالات موسكو للرد على الخطوات الأمريكية

واشنطن في مرمى الصواريخ الاستراتيجية الروسية.. احتمالات موسكو للرد على الخطوات الأمريكية

سبوتنيك عربي

شكل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، خلال العام المقبل، في ألمانيا تحديا كبيرا... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T07:02+0000

2024-07-20T07:02+0000

2024-07-20T07:02+0000

رصد عسكري

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وفي هذا الصدد، علّق الخبير والمراقب العسكري في القوات المسلحة السويدية، ميكائيل فالتيرسون، بأن هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا ستقابل بالطبع برد روسي، معتبرًا أن روسيا قد تبدأ بنشر "صواريخ جديدة مزدوجة الاستخدام في منطقة كالينينغراد وربما أيضًا في بيلاروسيا".كما أوضح الخبير أنه لا يزال هناك احتمال آخر يتضمن "نشر صواريخ متوسطة المدى جنوبي أوروبا وبالقرب من الولايات المتحدة" في تمكنت موسكو التوصل إلى اتفاق مع دولة واحدة أو أكثر في شمال أفريقيا أو منطقة البحر الكاريبي.واعتبر المراقب السويدي أن إحدى الخطوات المحتملة الأخرى "الواضحة" لموسكو هي "جعل ألمانيا هدفا أكثر أهمية بكثير للصواريخ الروسية في المستقبل"، لافتا إلى أن هذه كانت "حقيقة أثارتها العديد من الأطراف الألمانية".وحذر فالتيرسون من أنه مهما كان ما ستفعله روسيا في نهاية المطاف، فإن "الخطر الكبير" الناشئ عن التحرك الأمريكي، وما يترتب على ذلك من رد روسي، ينشأ من انخفاض وقت رد الفعل، مما يزيد التوتر ويزيد من مخاطر اتخاذ أي من الجانبين قرارا متسرعا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.نائب ألماني: نشر صواريخ بعيدة المدى في البلاد يجعل منها هدفاوجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

https://sarabic.ae/20240718/نشر-صواريخ-أمريكية-في-ألمانيا-خطوة-نحو-كارثة-لا-تستند-إلى-عبر-التاريخ---1090926741.html

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