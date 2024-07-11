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نائب ألماني: نشر صواريخ بعيدة المدى في البلاد يجعل منها هدفا
نائب ألماني: نشر صواريخ بعيدة المدى في البلاد يجعل منها هدفا
سبوتنيك عربي
صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن نشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا سيجعل البلاد هدفا، وهو ما ليس في مصلحتها. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
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أخبار ألمانيا
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وقال كروبالا: "هذا الانتشار يجعل ألمانيا هدفاً للهجمات، والمستشار أولاف شولتس لا يتصرف لصالح ألمانيا، إنه يسمح لعلاقات ألمانيا مع روسيا بالتدهور في النهاية وإجبارنا على العودة إلى مرحلة الصراع بين الشرق والغرب".وأوضح أنه (أوربان) يريد منع بلاده من الانجرار إلى الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهو يسعى جاهدا من أجل الحوار مع الشركاء في الشرق والغرب، نريد أن نكون نفس الروابط من أجل السلام في ألمانيا".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-قرار-واشنطن-وبرلين-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يهدف-إلى-الإضرار-بأمن-روسيا-1090683140.html
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أخبار ألمانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, روسيا

نائب ألماني: نشر صواريخ بعيدة المدى في البلاد يجعل منها هدفا

12:32 GMT 11.07.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
تابعنا عبر
صرح تينو كروبالا، الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن نشر أنظمة صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا سيجعل البلاد هدفا، وهو ما ليس في مصلحتها.
وقال كروبالا: "هذا الانتشار يجعل ألمانيا هدفاً للهجمات، والمستشار أولاف شولتس لا يتصرف لصالح ألمانيا، إنه يسمح لعلاقات ألمانيا مع روسيا بالتدهور في النهاية وإجبارنا على العودة إلى مرحلة الصراع بين الشرق والغرب".
وأضاف كروبالا أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على العكس من ذلك، أظهر في قمة الناتو كيف تعمل سياسة السلام السيادي في أوروبا.
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا
06:32 GMT
وأوضح أنه (أوربان) يريد منع بلاده من الانجرار إلى الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهو يسعى جاهدا من أجل الحوار مع الشركاء في الشرق والغرب، نريد أن نكون نفس الروابط من أجل السلام في ألمانيا".
تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
وأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
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