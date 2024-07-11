https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-قرار-واشنطن-وبرلين-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يهدف-إلى-الإضرار-بأمن-روسيا-1090683140.html

الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا

الخارجية الروسية: سنرد عسكريا على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن قرار واشنطن وبرلين، نشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا، يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، مشيرًا إلى أن روسيا سترد... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T06:32+0000

2024-07-11T06:32+0000

2024-07-11T07:06+0000

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وقال ريابكوف، عندما سئل عما إذا كان قرار نشر الصواريخ الأمريكية يمكن أن يكرر تجربة الحرب الباردة: "من الصعب بالنسبة لي أن أحكم على ما يعوّل عليه حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وألمانيا، في هذه الحالة، كطرفين في الاتفاقية (نشر الاسلحة في ألمانيا)، ويعتزمان تنفيذها. أعتقد أنه من غير المحتمل أن يعتقدوا أنه من الممكن تكرار تلك التجربة بالضبط، فقد تغير الوضع بشكل كبير".وأشار ريابكوف إلى أن قرار نشر الصواريخ البعيدة المدى هو "مجرد حلقة في مسار التصعيد، وهو أحد عناصر الترهيب، الذي يكاد يكون اليوم العنصر الرئيسي في خط الناتو والولايات المتحدة في الاتجاه الروسي".أمريكا تعلن عزمها نشر أسلحة فرط صوتية في ألمانيا عام 2026وأردف: "من دون عصبية ومن دون عواطف، سنطور في المقام الأول رداً عسكرياً على هذا التهديد الجديد".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-خطط-أمريكا-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-ألمانيا-تشكل-تهديدا-للأمن-الدولي--1090681741.html

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