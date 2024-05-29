https://sarabic.ae/20240529/ألمانيا-وفرنسا-تعتزمان-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-1089303426.html

ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى

ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى

سبوتنيك عربي

تنوي السلطات الألمانية والفرنسية التعاون في مجال تطوير أسلحة بعيدة المدى، كما تظهر الاستنتاجات النهائية لمجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T08:47+0000

2024-05-29T08:47+0000

2024-05-29T08:49+0000

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وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية: "ستطلق فرنسا وألمانيا مع شركائهما تعاونًا طويل الأمد وشاملًا وجامعًا في مجال الأسلحة البعيدة المدى، والذي سيكون مصحوبًا أيضًا بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية من أجل تحسين القدرات العسكرية".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن أوكرانيا لها الحق، من بين أمور أخرى، في مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، كما يعتقد أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات حول الضربات في عمق أراضيه. وشدد على أن ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html

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