https://sarabic.ae/20240529/ألمانيا-وفرنسا-تعتزمان-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-1089303426.html
ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى
ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
تنوي السلطات الألمانية والفرنسية التعاون في مجال تطوير أسلحة بعيدة المدى، كما تظهر الاستنتاجات النهائية لمجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:47+0000
2024-05-29T08:47+0000
2024-05-29T08:49+0000
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وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية: "ستطلق فرنسا وألمانيا مع شركائهما تعاونًا طويل الأمد وشاملًا وجامعًا في مجال الأسلحة البعيدة المدى، والذي سيكون مصحوبًا أيضًا بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية من أجل تحسين القدرات العسكرية".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن أوكرانيا لها الحق، من بين أمور أخرى، في مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، كما يعتقد أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات حول الضربات في عمق أراضيه. وشدد على أن ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم
ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى
08:47 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 08:49 GMT 29.05.2024)
تنوي السلطات الألمانية والفرنسية التعاون في مجال تطوير أسلحة بعيدة المدى، كما تظهر الاستنتاجات النهائية لمجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية: "ستطلق فرنسا وألمانيا مع شركائهما تعاونًا طويل الأمد وشاملًا وجامعًا في مجال الأسلحة البعيدة المدى، والذي سيكون مصحوبًا أيضًا بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية من أجل تحسين القدرات العسكرية".
وفي ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، عُقد يوم الثلاثاء، اجتماع بين ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء من البلدين.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن أوكرانيا لها الحق، من بين أمور أخرى، في مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، كما يعتقد أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات حول الضربات في عمق أراضيه. وشدد على أن ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".