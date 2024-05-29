ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/ألمانيا-وفرنسا-تعتزمان-في-تطوير-أسلحة-بعيدة-المدى-1089303426.html
ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى
ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
تنوي السلطات الألمانية والفرنسية التعاون في مجال تطوير أسلحة بعيدة المدى، كما تظهر الاستنتاجات النهائية لمجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:47+0000
2024-05-29T08:49+0000
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309452_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4d3b6b2a721e16e3d18ff4a83ca6eeb9.jpg
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية: "ستطلق فرنسا وألمانيا مع شركائهما تعاونًا طويل الأمد وشاملًا وجامعًا في مجال الأسلحة البعيدة المدى، والذي سيكون مصحوبًا أيضًا بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية من أجل تحسين القدرات العسكرية".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن أوكرانيا لها الحق، من بين أمور أخرى، في مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، كما يعتقد أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات حول الضربات في عمق أراضيه. وشدد على أن ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/01/1059309452_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_14e51fd4b1cec6a0d0e0b42b60449dfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم
أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم

ألمانيا وفرنسا تعتزمان تطوير أسلحة بعيدة المدى

08:47 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 08:49 GMT 29.05.2024)
© AFP 2023 / Etat Major des Armeesقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الفرنسي تصل إلى بولندا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / Etat Major des Armees
تابعنا عبر
تنوي السلطات الألمانية والفرنسية التعاون في مجال تطوير أسلحة بعيدة المدى، كما تظهر الاستنتاجات النهائية لمجلس الأمن والدفاع الألماني الفرنسي.
وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الألمانية: "ستطلق فرنسا وألمانيا مع شركائهما تعاونًا طويل الأمد وشاملًا وجامعًا في مجال الأسلحة البعيدة المدى، والذي سيكون مصحوبًا أيضًا بتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية من أجل تحسين القدرات العسكرية".

وفي ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، عُقد يوم الثلاثاء، اجتماع بين ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء من البلدين.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، إن أوكرانيا لها الحق، من بين أمور أخرى، في مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية". وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، كما يعتقد أن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
أمس, 17:26 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تراقب عن كثب التصريحات حول الضربات في عمق أراضيه. وشدد على أن ممثلي دول الناتو، وخاصة في أوروبا، يجب أن يكونوا على دراية بما يلعبون به.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا على الهجمات على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала