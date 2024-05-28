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ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T17:26+0000
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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا نريد التصعيد في أوكرانيا، لكن كيف يمكننا تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونقول إنه لا يمكنك استخدامها للدفاع؟ إن السماح لأوكرانيا بتدمير المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية، حيث يتم القصف ليس تصعيدا".وأكد ماكرون أنه يجب السماح لأوكرانيا بضرب الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية والتي يتم القصف منها.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html
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أخبار فرنسا , روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع

17:26 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا نريد التصعيد في أوكرانيا، لكن كيف يمكننا تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونقول إنه لا يمكنك استخدامها للدفاع؟ إن السماح لأوكرانيا بتدمير المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية، حيث يتم القصف ليس تصعيدا".
وأكد ماكرون أنه يجب السماح لأوكرانيا بضرب الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية والتي يتم القصف منها.

وقال: "يجب أن نسمح لأوكرانيا بتدمير أهداف عسكرية على أراضي روسيا، حيث يتم القصف، لكن يجب ألا نسمح بضرب أهداف عسكرية أو مدنية أخرى على أراضيها".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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