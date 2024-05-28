https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html

ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع

ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف عسكرية روسية لا يشكل تصعيدا للصراع. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T17:26+0000

2024-05-28T17:26+0000

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا نريد التصعيد في أوكرانيا، لكن كيف يمكننا تزويد أوكرانيا بالأسلحة ونقول إنه لا يمكنك استخدامها للدفاع؟ إن السماح لأوكرانيا بتدمير المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية، حيث يتم القصف ليس تصعيدا".وأكد ماكرون أنه يجب السماح لأوكرانيا بضرب الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية والتي يتم القصف منها.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html

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