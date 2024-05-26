https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html
ماكرون يخشى من "موت أوروبا" بسبب أوكرانيا
ماكرون يخشى من "موت أوروبا" بسبب أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T15:48+0000
2024-05-26T15:48+0000
2024-05-26T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وقال ماكرون في حفل تكريمي للذكرى 75 للدستور الألماني في برلين، إنه "لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من الأعداء في الداخل والخارج، وإننا نعيش لحظة وجودية قد تموت فيها أوروبا، ولقد تحدثت عن هذا قبل بضعة أسابيع".وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/شولتس-يعارض-منح-أوكرانيا-أسلحة-غربية-لمهاجمة-الأراضي-الروسية--1089224952.html
أخبار فرنسا
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روسيا, أخبار فرنسا
ماكرون يخشى من "موت أوروبا" بسبب أوكرانيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.
وقال ماكرون في حفل تكريمي للذكرى 75 للدستور الألماني في برلين، إنه "لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من الأعداء في الداخل والخارج، وإننا نعيش لحظة وجودية قد تموت فيها أوروبا، ولقد تحدثت عن هذا قبل بضعة أسابيع".
ووفقا له، فإن الأسباب الرئيسية لذلك هي الصراع في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الاقتصادية المرتبطة بإزالة الكربون من الاقتصاد.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.