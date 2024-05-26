https://sarabic.ae/20240526/شولتس-يعارض-منح-أوكرانيا-أسلحة-غربية-لمهاجمة-الأراضي-الروسية--1089224952.html
المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه يعارض مراجعة قواعد استخدام الأسلحة الألمانية من قبل أوكرانيا وإعطاء كييف الفرصة لضربها على الأراضي الروسية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:53+0000
2024-05-26T14:53+0000
2024-05-26T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084297821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89f926e753aa23a3773ad15c157bdd9b.jpg
وقال شولتس خلال محادثة مع المواطنين، كما نقلت عنه وكالة "تاغيسشاو": "هناك قواعد واضحة (فيما يتعلق بالأسلحة الألمانية) تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، وهي فعالة". ووفقا له، فإن هدف السياسة الألمانية هو منع الصراع في أوكرانيا من التحول إلى حرب كبيرة. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240526/خبيرعسكري-بريطاني-أوكرانيا-بدأت-تتخلى-عن-الصواريخ-الأمريكية-بسبب-عدم-فعاليتها--1089223755.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084297821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_204c6e90d64161db4ea2f6ce5b466907.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
14:53 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 14:54 GMT 26.05.2024)
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه يعارض مراجعة قواعد استخدام الأسلحة الألمانية من قبل أوكرانيا وإعطاء كييف الفرصة لضربها على الأراضي الروسية.
وقال شولتس خلال محادثة مع المواطنين، كما نقلت عنه وكالة "تاغيسشاو": "هناك قواعد واضحة (فيما يتعلق بالأسلحة الألمانية) تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، وهي فعالة".
ووفقا له، فإن هدف السياسة الألمانية هو منع الصراع في أوكرانيا من التحول إلى حرب كبيرة.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.