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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/شولتس-يعارض-منح-أوكرانيا-أسلحة-غربية-لمهاجمة-الأراضي-الروسية--1089224952.html
المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه يعارض مراجعة قواعد استخدام الأسلحة الألمانية من قبل أوكرانيا وإعطاء كييف الفرصة لضربها على الأراضي الروسية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:53+0000
2024-05-26T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شولتس خلال محادثة مع المواطنين، كما نقلت عنه وكالة "تاغيسشاو": "هناك قواعد واضحة (فيما يتعلق بالأسلحة الألمانية) تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، وهي فعالة". ووفقا له، فإن هدف السياسة الألمانية هو منع الصراع في أوكرانيا من التحول إلى حرب كبيرة. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240526/خبيرعسكري-بريطاني-أوكرانيا-بدأت-تتخلى-عن-الصواريخ-الأمريكية-بسبب-عدم-فعاليتها--1089223755.html
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روسيا

المستشار الألماني يعارض منح أوكرانيا أسلحة غربية لمهاجمة الأراضي الروسية

14:53 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 14:54 GMT 26.05.2024)
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه يعارض مراجعة قواعد استخدام الأسلحة الألمانية من قبل أوكرانيا وإعطاء كييف الفرصة لضربها على الأراضي الروسية.
وقال شولتس خلال محادثة مع المواطنين، كما نقلت عنه وكالة "تاغيسشاو": "هناك قواعد واضحة (فيما يتعلق بالأسلحة الألمانية) تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، وهي فعالة".
ووفقا له، فإن هدف السياسة الألمانية هو منع الصراع في أوكرانيا من التحول إلى حرب كبيرة.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبيرعسكري بريطاني: أوكرانيا بدأت تتخلى عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها
14:00 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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