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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240526/خبيرعسكري-بريطاني-أوكرانيا-بدأت-تتخلى-عن-الصواريخ-الأمريكية-بسبب-عدم-فعاليتها--1089223755.html
خبيرعسكري بريطاني: أوكرانيا بدأت تتخلى عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها
خبيرعسكري بريطاني: أوكرانيا بدأت تتخلى عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها
سبوتنيك عربي
صرح المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا بدأت بالتخلي عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:00+0000
2024-05-26T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على قناته على موقع يوتيوب، "لقد تمكنت القوات المسلحة الروسية من التشويش بنجاح على أنظمة التوجيه "جي بي إس" التي تزودها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، ومنذ مايو/ أيار 2023، كانت هناك تقارير تفيد بأن الروس نجحوا في التشويش على صواريخ "هاميرز".ووفقا للخبير، فإن أنظمة "هاميرز" لم تعد تعمل بشكل صحيح في منطقة العمليات الخاصة، وأضاف في الوقت نفسه أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول الآن استخدام صواريخ "أتاكمز"، والاحتياطيات منها محدودة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/خبير-عسكري-أوكرانيا-بحاجة-للدخول-في-مفاوضات-السلام-في-أقرب-وقت-ممكن--1089222625.html
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روسيا

خبيرعسكري بريطاني: أوكرانيا بدأت تتخلى عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها

14:00 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا.
 جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON
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صرح المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا بدأت بالتخلي عن الصواريخ الأمريكية بسبب عدم فعاليتها في منطقة العمليات الخاصة.
وأضاف ميركوريس على قناته على موقع يوتيوب، "لقد تمكنت القوات المسلحة الروسية من التشويش بنجاح على أنظمة التوجيه "جي بي إس" التي تزودها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، ومنذ مايو/ أيار 2023، كانت هناك تقارير تفيد بأن الروس نجحوا في التشويش على صواريخ "هاميرز".
ووفقا للخبير، فإن أنظمة "هاميرز" لم تعد تعمل بشكل صحيح في منطقة العمليات الخاصة، وأضاف في الوقت نفسه أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول الآن استخدام صواريخ "أتاكمز"، والاحتياطيات منها محدودة.
وقد أشارت وسائل الإعلام الغربية مراراً وتكراراً إلى فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن
13:05 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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