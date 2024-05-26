https://sarabic.ae/20240526/خبير-عسكري-أوكرانيا-بحاجة-للدخول-في-مفاوضات-السلام-في-أقرب-وقت-ممكن--1089222625.html
خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن
خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن
سبوتنيك عربي
كتب الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال أندور ساندور، أن أوكرانيا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T13:05+0000
2024-05-26T13:05+0000
2024-05-26T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ساندور في مقال لموقع "آيدنيس"، أن "الوضع الحالي على الجبهة يشير إلى أنه إذا استمر النزاع المسلح ولم يتم التوصل إلى حل سلمي، فإن أوكرانيا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر بشكل سيء للغاية".ووفقا لساندور، أنه على طول الجبهة بأكملها تقريبًا، والتي تزيد عن ألف كيلومتر، يدور صراع استنزاف وحشي، وفي بعض الأماكن يقوم الروس بالهجوم ويحققون نجاحات تكتيكية. وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-1600-عسكري-أوكراني-في-محاور-قتالية-مختلفة-1089220879.html
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روسيا
خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن
كتب الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال أندور ساندور، أن أوكرانيا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن.
وأضاف ساندور في مقال لموقع "آيدنيس"، أن "الوضع الحالي على الجبهة يشير إلى أنه إذا استمر النزاع المسلح ولم يتم التوصل إلى حل سلمي، فإن أوكرانيا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر بشكل سيء للغاية".
ويشير المقال إلى أن الوضع في الجيش الأوكراني صعب للغاية، ولم يعد أحد يخفي ذلك بما في ذلك قيادته.
ووفقا لساندور، أنه على طول الجبهة بأكملها تقريبًا، والتي تزيد عن ألف كيلومتر، يدور صراع استنزاف وحشي، وفي بعض الأماكن يقوم الروس بالهجوم ويحققون نجاحات تكتيكية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.