https://sarabic.ae/20240526/خبير-عسكري-أوكرانيا-بحاجة-للدخول-في-مفاوضات-السلام-في-أقرب-وقت-ممكن--1089222625.html

خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن

خبير عسكري: أوكرانيا بحاجة للدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن

سبوتنيك عربي

كتب الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال أندور ساندور، أن أوكرانيا بحاجة إلى الدخول في مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T13:05+0000

2024-05-26T13:05+0000

2024-05-26T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ساندور في مقال لموقع "آيدنيس"، أن "الوضع الحالي على الجبهة يشير إلى أنه إذا استمر النزاع المسلح ولم يتم التوصل إلى حل سلمي، فإن أوكرانيا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر بشكل سيء للغاية".ووفقا لساندور، أنه على طول الجبهة بأكملها تقريبًا، والتي تزيد عن ألف كيلومتر، يدور صراع استنزاف وحشي، وفي بعض الأماكن يقوم الروس بالهجوم ويحققون نجاحات تكتيكية. وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240526/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-1600-عسكري-أوكراني-في-محاور-قتالية-مختلفة-1089220879.html

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