https://sarabic.ae/20240526/القوات-الروسية-تقضي-على-نحو-1600-عسكري-أوكراني-في-محاور-قتالية-مختلفة-1089220879.html
القوات الروسية تقضي على نحو 1600 عسكري أوكراني في محاور قتالية مختلفة
القوات الروسية تقضي على نحو 1600 عسكري أوكراني في محاور قتالية مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T11:54+0000
2024-05-26T11:54+0000
2024-05-26T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيانها عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قامت مجموعة من قوات "الشمال" بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد، والقضاء على نحو 300 عسكري أوكراني.وأضافت الوزارة في بيانها أن مجموعة من قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتحرير بلدة بيريستوفوي الواقعة في مقاطعة خاركوف، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 285 عسكريا أوكرانيا، لافتة إلى أن مجموعة قوات "الجنوب" نجحت بتحسين تموضع القوات، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، حيث قضت على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.وفي سياق متصل، عززت مجموعة قوات "الشرق" مواقعها، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضاد قضت خلاله على نحو 130 عسكريا أوكرانيا.كما عملت قوات مجموعة "دنيبر" على قصف تجمعات للقوات الأوكرانية قضت خلاله على نحو 40 عسكريا أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240526/نجاة-جندي-روسي-بعد-تعرضه-للتعذيب-أثناء-أسره-من-قبل-قوات-كييف-1089220064.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تقضي على نحو 1600 عسكري أوكراني في محاور قتالية مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيانها عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قامت مجموعة من قوات "الشمال" بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد، والقضاء على نحو 300 عسكري أوكراني.
وأضافت الوزارة في بيانها أن مجموعة من قوات "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية نجحت بتحرير بلدة بيريستوفوي الواقعة في مقاطعة خاركوف، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وقضت على نحو 285 عسكريا أوكرانيا، لافتة إلى أن مجموعة قوات "الجنوب" نجحت بتحسين تموضع القوات، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، حيث قضت على نحو 480 عسكريا أوكرانيا.
وتابعت الوزارة في بيانها أن عمليات قوات مجموعة "المركز" استطاعت تعزيز تموضع قواتها، وقصفت تجمعات تابعة للقوات الأوكرانية وصدت هجوما مضادا آخر لقوات عسكرية معادية قضت خلاله على نحو 355 عسكريا أوكرانيا.
وفي سياق متصل، عززت مجموعة قوات "الشرق" مواقعها، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضاد قضت خلاله على نحو 130 عسكريا أوكرانيا.
كما عملت قوات مجموعة "دنيبر" على قصف تجمعات للقوات الأوكرانية قضت خلاله على نحو 40 عسكريا أوكرانيا.