https://sarabic.ae/20240628/بوتين-روسيا-يجب-أن-تبدأ-بإنتاج-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1090283318.html

بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تحتاج إلى البدء في إنتاج صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى واتخاذ قرارات بشأن نشرها بما يتناسب مع الإجراءات... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T16:08+0000

2024-06-28T16:08+0000

2024-06-28T16:32+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن بحاجة إلى الرد على هذا واتخاذ قرارات بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك في هذا المجال، على ما يبدو، نحن بحاجة إلى البدء في إنتاج أنظمة الضربات هذه ومن ثم، بناءً على الوضع الفعلي، اتخاذ قرارات بشأن مكانها".وتابع: "من المعروف اليوم أن الولايات المتحدة لا تنتج هذه الأنظمة الصاروخية فحسب، بل جلبتها بالفعل إلى أوروبا لإجراء تدريبات عليها".وأضاف أنه من غير المعروف ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أزالت صواريخ متوسطة وقصيرة المدى من الفلبين، حيث سبق أن تم تسليمها إليها كجزء من مناورات.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب التخطيط لردود مناسبة، ويجب تعزيز القوات المسلحة والبحرية للبلاد.وقال بوتين خلال اجتماع حول قضايا بناء السفن: "نحن جميعا ندرك الدرجة المتزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم الحديث، ونسمع تهديدات منتظمة ضد روسيا من الدوائر الحاكمة في عدد من البلدان، بل ونرى إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه التهديدات".

https://sarabic.ae/20240626/بوتين-التهديدات-ضد-روسيا-يجب-أن-تؤخذ-على-محمل-الجد-وينبغي-التخطيط-للرد-عليها-1090208007.html

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