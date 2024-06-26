https://sarabic.ae/20240626/بوتين-التهديدات-ضد-روسيا-يجب-أن-تؤخذ-على-محمل-الجد-وينبغي-التخطيط-للرد-عليها-1090208007.html
بوتين: التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد وينبغي التخطيط للرد عليها
بوتين: التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد وينبغي التخطيط للرد عليها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب التخطيط لردود مناسبة، ويجب تعزيز القوات المسلحة... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T20:32+0000
2024-06-26T20:32+0000
2024-06-26T20:32+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول قضايا بناء السفن: "نحن جميعا ندرك الدرجة المتزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم الحديث، ونسمع تهديدات منتظمة ضد روسيا من الدوائر الحاكمة في عدد من البلدان، بل ونرى إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه التهديدات".وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حماية الأسطول من الهجمات الصاروخية بعيدة المدى.وقال: "من الضروري حماية أسطولنا من الهجمات المحتملة بالفعل على المقاربات البعيدة للقواعد البحرية ومناطق عمليات سفننا".واقترح الرئيس بوتين مناقشة التقدم المحرز في أوامر دفاع الدولة في هذا المجال.وأشار إلى أن أساسيات سياسة الدولة في مجال الأنشطة البحرية حتى عام 2030 تحدد مبادئ توجيهية واضحة، التطوير الشامل للبحرية الروسية، بما في ذلك السفن والطيران والمكونات الساحلية والبنية التحتية للقواعد.وأكد بوتين أنه من الضروري زيادة القدرات القتالية للقوات الروسية بشكل نوعي في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالمحيطات.
https://sarabic.ae/20240619/أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-يبدأ-تنفيذ-مناورات-قتالية-في-كامتشاتكا-فيديو-1089996254.html
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روسيا
بوتين: التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد وينبغي التخطيط للرد عليها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التهديدات ضد روسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب التخطيط لردود مناسبة، ويجب تعزيز القوات المسلحة والبحرية للبلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع حول قضايا بناء السفن: "نحن جميعا ندرك الدرجة المتزايدة من التوتر الجيوسياسي في العالم الحديث، ونسمع تهديدات منتظمة ضد روسيا من الدوائر الحاكمة في عدد من البلدان، بل ونرى إجراءات ملموسة لتنفيذ هذه التهديدات".
وتابع: "بطبيعة الحال، يجب أن يؤخذ هذا على محمل الجد قدر الإمكان وحساب جميع المخاطر المحتملة والتخطيط للإجابات المناسبة وتعزيز قواتنا المسلحة والبحرية".
وقال: "من الضروري حماية أسطولنا من الهجمات المحتملة بالفعل على المقاربات البعيدة للقواعد البحرية ومناطق عمليات سفننا".
واقترح الرئيس بوتين مناقشة التقدم المحرز في أوامر دفاع الدولة في هذا المجال.
وقال: "سنناقش اليوم تطوير بناء السفن المحلية، أقترح النظر في التقدم المحرز في نظام دفاع الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى المهام النظامية طويلة المدى التي تواجه أسطولنا وصناعة بناء السفن".
وأشار إلى أن أساسيات سياسة الدولة في مجال الأنشطة البحرية حتى عام 2030
تحدد مبادئ توجيهية واضحة، التطوير الشامل للبحرية الروسية، بما في ذلك السفن والطيران والمكونات الساحلية والبنية التحتية للقواعد.
وأكد بوتين أنه من الضروري زيادة القدرات القتالية للقوات الروسية
بشكل نوعي في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالمحيطات.