https://sarabic.ae/20240619/البحرية-الروسية-نواصل-تنفيذ-المهام-في-مناطق-مهمة-من-العالم-1089990479.html
البحرية الروسية: نواصل تنفيذ المهام في مناطق مهمة من العالم
البحرية الروسية: نواصل تنفيذ المهام في مناطق مهمة من العالم
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال، ألكسندر مويسييف، بأن فرقاطات مشروع "22350" المزودة بأسلحة فرط صوتية ستصبح العمود الفقري للأسطول البحري الروسي في... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:55+0000
2024-06-19T13:55+0000
2024-06-19T13:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال الأدميرال مويسييف للصحفيين على هامش المعرض البحري الدولي "فلوت 2024": "ستكون فرقاطات مشروع "22350" المزودة بأسلحة فرط صوتية، العمود الفقري للأسطول البحري الروسي في العقد المقبل"، مضيفًا بالقول: "ننطلق من حقيقة أن هذه الفرقاطات قادرة بالفعل على حمل أحدث الأسلحة، وجميع أنواع صواريخ كروز".وتابع مويسييف بالقول: "يتم الآن مناقشة موضوع الصواريخ فرط الصوتية بشكل نشط للغاية، وفرقاطاتنا تمتلكها بالفعل". غواصات نووية روسية تستهدف سفن إنزال بصواريخ "كاليبر" و"غرانيت" في إطار تدريب تكتيكي... فيديووتعتبر فرقاطة مشروع 22350 أول سفينة روسية مسلحة بصواريخ فرط صوتية.ويقام المعرض البحري "فلوت 2024" في مركز المؤتمرات والمعارض على أراضي مجموعة "جزيرة الحصون" في كرونشتادت الواقعة في سان بطرسبورغ في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يونيو/حزيران، وتشارك 225 مؤسسة صناعية في المعرض الحالي.
https://sarabic.ae/20240619/صواريخ-روسية-تضرب-3-ألوية-أوكرانية-وأهدافا-في-124-منطقة--1089986578.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية: نواصل تنفيذ المهام في مناطق مهمة من العالم
صرح القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال، ألكسندر مويسييف، بأن فرقاطات مشروع "22350" المزودة بأسلحة فرط صوتية ستصبح العمود الفقري للأسطول البحري الروسي في المستقبل القريب.
وقال الأدميرال مويسييف للصحفيين على هامش المعرض البحري الدولي "فلوت 2024": "ستكون فرقاطات مشروع "22350" المزودة بأسلحة فرط صوتية، العمود الفقري للأسطول البحري الروسي في العقد المقبل"، مضيفًا بالقول: "ننطلق من حقيقة أن هذه الفرقاطات قادرة بالفعل على حمل أحدث الأسلحة، وجميع أنواع صواريخ كروز".
وتابع مويسييف بالقول: "يتم الآن مناقشة موضوع الصواريخ فرط الصوتية بشكل نشط للغاية، وفرقاطاتنا تمتلكها بالفعل".
وتعتبر فرقاطة مشروع 22350 أول سفينة روسية مسلحة بصواريخ فرط صوتية.
ويقام المعرض البحري "فلوت 2024" في مركز المؤتمرات والمعارض على أراضي مجموعة "جزيرة الحصون" في كرونشتادت الواقعة في سان بطرسبورغ في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 يونيو/حزيران، وتشارك 225 مؤسسة صناعية في المعرض الحالي.