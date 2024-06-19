https://sarabic.ae/20240619/صواريخ-روسية-تضرب-3-ألوية-أوكرانية-وأهدافا-في-124-منطقة--1089986578.html

صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة

صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية وجهت ضربات لثلاثة ألوية أوكرانية وأسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T12:09+0000

2024-06-19T12:09+0000

2024-06-19T12:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101590/18/1015901834_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_f5b05518ab464a69191c2e72f6954908.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربت نقاط التحكم في الألوية الهجومية 5 و54 و92، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والقوى العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 43 طائرة أوكرانية دون طيار، و10 قذائف من راجمات "هيمارس"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، انه "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الجوية 14 و 116 الآلية و 77 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وجاء في بيان الوزارة أنه تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات من لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 110 على مدى الـ 24 ساعة الماضية.وخلال المعركة المضادة، تم استخدام مدفع ذاتي الدفع "إم 109 بالادين" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مستودعين للذخيرة الميدانية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرهما بالكامل.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240619/مستشار-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-موافقة-بنشر-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089985255.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري