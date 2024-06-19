https://sarabic.ae/20240619/صواريخ-روسية-تضرب-3-ألوية-أوكرانية-وأهدافا-في-124-منطقة--1089986578.html
صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية وجهت ضربات لثلاثة ألوية أوكرانية وأسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T12:09+0000
2024-06-19T12:09+0000
2024-06-19T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربت نقاط التحكم في الألوية الهجومية 5 و54 و92، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والقوى العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 43 طائرة أوكرانية دون طيار، و10 قذائف من راجمات "هيمارس"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، انه "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الجوية 14 و 116 الآلية و 77 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وجاء في بيان الوزارة أنه تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات من لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 110 على مدى الـ 24 ساعة الماضية.وخلال المعركة المضادة، تم استخدام مدفع ذاتي الدفع "إم 109 بالادين" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مستودعين للذخيرة الميدانية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرهما بالكامل.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240619/مستشار-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-موافقة-بنشر-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089985255.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية تضرب 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في 124 منطقة
12:09 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 12:37 GMT 19.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية وجهت ضربات لثلاثة ألوية أوكرانية وأسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربت نقاط التحكم في الألوية الهجومية 5 و54 و92، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمعدات والقوى العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 43 طائرة أوكرانية دون طيار، و10 قذائف من راجمات "هيمارس"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا ودبابة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، انه "سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات الألوية الجوية 14 و 116 الآلية و 77 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني في مناطق بتروبافلوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وجاء في بيان الوزارة أنه تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات من لواء الدبابات الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 110 على مدى الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الوزارة، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 عسكرياً ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين.
وخلال المعركة المضادة، تم استخدام مدفع ذاتي الدفع "إم 109 بالادين" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مستودعين للذخيرة الميدانية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرهما بالكامل.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.