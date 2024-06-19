https://sarabic.ae/20240619/مستشار-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-موافقة-بنشر-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089985255.html

مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" ستتمركز في أوكرانيا. 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T10:53+0000

2024-06-19T10:53+0000

2024-06-19T10:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات سوليفان على قناة PBS الأمريكية، أنه "تم التأكيد والاتفاق بشأن خطة نشر طائرات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، وذلك ضمن إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"

https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html

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