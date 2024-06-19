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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/مستشار-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-موافقة-بنشر-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089985255.html
مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" ستتمركز في أوكرانيا. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T10:53+0000
2024-06-19T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات سوليفان على قناة PBS الأمريكية، أنه "تم التأكيد والاتفاق بشأن خطة نشر طائرات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، وذلك ضمن إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسيةضربات روسية تستهدف مطارا أوكرانيا يتم تجهيزه لاستقبال طائرات "إف-16"
https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html
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مستشار بايدن يعلن التوصل إلى موافقة بنشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

10:53 GMT 19.06.2024
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Toby Talbot
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" ستتمركز في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات سوليفان على قناة PBS الأمريكية، أنه "تم التأكيد والاتفاق بشأن خطة نشر طائرات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، وذلك ضمن إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية
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