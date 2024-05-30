https://sarabic.ae/20240530/موسكو-تعتبر-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-إف-16-تهديدا-نوويا-1089331722.html

موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نوويا

موسكو تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نوويا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا ستعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" تهديدًا نوويًا متعمدًا من قبل الناتو، وأنه سيتم تدمير هذه... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T03:44+0000

2024-05-30T03:44+0000

2024-05-30T03:44+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لطالما أن مقاتلات 'إف-16' شكلت لسنوات عديدة أساس أسطول الطائرات الذي يستخدم فيما يسمى 'المهام النووية المشتركة' لحلف الناتو، لا يسعنا إلا أن نعتبر توريد هذه الأنظمة إلى نظام كييف بمثابة إشارة متعمدة من قبل الناتو في المجال النووي".وأضاف: "إنهم يحاولون أن يوضحوا لنا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مستعدان فعليًا لأي شيء في أوكرانيا".وأشار الوزير إلى أن ظهور هذه المقاتلات لن يغير الوضع على خط التماس القتالي، وأنها ستدمر كما هو مصير الأسلحة التي تم توريدها لأوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن طائرات "إف-16" بالإضافة إلى طيارين دربهم الحلفاء، سيبدأون في الوصول إلى أوكرانيا هذا العام.وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن توريد مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى كييف من أسطول مختلف دول الناتو لن يغير ميزان القوى على الجبهة، كما أن تدريب الطيارين الأوكرانيين طويل جدًا ومكلف للدول الأوروبية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

https://sarabic.ae/20240506/روسيا-سنتعامل-مع-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-على-أنها-حاملات-للأسلحة-النووية-1088579907.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا