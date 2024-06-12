https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا تخطط لاستخدام القواعد الجوية في رومانيا، كمعقل لطائراتها المقاتلة من طراز "إف-16". 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T17:25+0000
2024-06-12T17:25+0000
2024-06-12T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن هدف (أوكرانيا) الحقيقي هو تشغيل طائرات "إف-16" من قواعد في رومانيا، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ البداية، وأعتقد أنهم لا يريدون أن يشعر الرومانيون بالتوتر، لذا فهم يخبرون الجميع بذلك".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240612/مشاهد-لقيام-القوات-الروسية-باستهداف-تحصينات-قوات-نظام-كييف-بواسطة-مدفع-دي-30-فيديو--1089790578.html
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روسيا
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا تخطط لاستخدام القواعد الجوية في رومانيا، كمعقل لطائراتها المقاتلة من طراز "إف-16".
وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن هدف (أوكرانيا) الحقيقي هو تشغيل طائرات "إف-16" من قواعد في رومانيا، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ البداية، وأعتقد أنهم لا يريدون أن يشعر الرومانيون بالتوتر، لذا فهم يخبرون الجميع بذلك".
وكما توقع ميركوريس، أنه سيتم تدمير طائرات "إف-16" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقواعد الجوية التي تتواجد عليها إذا قررت كييف "إخفاء" الطائرات في دولة مجاورة.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".
ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن روسيا سوف تنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" كإشارة متعمدة لحلف شمال الأطلسي في المجال النووي.
وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.