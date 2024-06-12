خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/خبير-بريطاني-يكشف-عن-الخطط-الحقيقية-لأوكرانيا-حول-استخدام-مقاتلات-إف-16--1089794295.html
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا تخطط لاستخدام القواعد الجوية في رومانيا، كمعقل لطائراتها المقاتلة من طراز "إف-16". 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T17:25+0000
2024-06-12T17:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_c9e4cd6b4060a049205068bb3569ead4.jpg
وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن هدف (أوكرانيا) الحقيقي هو تشغيل طائرات "إف-16" من قواعد في رومانيا، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ البداية، وأعتقد أنهم لا يريدون أن يشعر الرومانيون بالتوتر، لذا فهم يخبرون الجميع بذلك".وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
https://sarabic.ae/20240612/مشاهد-لقيام-القوات-الروسية-باستهداف-تحصينات-قوات-نظام-كييف-بواسطة-مدفع-دي-30-فيديو--1089790578.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103538/42/1035384291_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_217ae6b95999161f3a0d2ab747b717f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

خبير بريطاني يكشف عن الخطط الحقيقية لأوكرانيا حول استخدام مقاتلات "إف-16"

17:25 GMT 12.06.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
تابعنا عبر
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن أوكرانيا تخطط لاستخدام القواعد الجوية في رومانيا، كمعقل لطائراتها المقاتلة من طراز "إف-16".
وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على "يوتيوب"، أنه "من الواضح أن هدف (أوكرانيا) الحقيقي هو تشغيل طائرات "إف-16" من قواعد في رومانيا، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ البداية، وأعتقد أنهم لا يريدون أن يشعر الرومانيون بالتوتر، لذا فهم يخبرون الجميع بذلك".

وكما توقع ميركوريس، أنه سيتم تدمير طائرات "إف-16" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقواعد الجوية التي تتواجد عليها إذا قررت كييف "إخفاء" الطائرات في دولة مجاورة.

جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
15:55 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إنه "إذا شاركت طائرات "إف-16" في مهام قتالية، فإنها والمطارات التي تتمركز فيها ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية".

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن روسيا سوف تنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" كإشارة متعمدة لحلف شمال الأطلسي في المجال النووي.

وشدد لافروف على أن ظهور المقاتلات المذكورة في أوكرانيا، لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي حال من الأحوال، وسيتم تدميرها كغيرها من أنواع الأسلحة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Кратер от перехваченной ракеты, выпущенной из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور13:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала