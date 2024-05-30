https://sarabic.ae/20240530/إعلام-طائرات-أواكس-السويدية-ستصبح-هدفا-سهلا-للصواريخ-الروسية-1089336360.html

إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية

إعلام: طائرات "أواكس" السويدية ستصبح هدفا سهلا للصواريخ الروسية

سبوتنيك عربي

علقت وسائل إعلام غربية على إعلان السويد عزمها نقل طائرتين للإنذار المبكر (أواكس) من طراز "Saab 340 AEW" إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن هذه الطائرات يمكن أن تحقق... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T08:34+0000

2024-05-30T08:34+0000

2024-05-30T08:34+0000

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وتعتبر طائرة "Saab 340"، طائرة توربينية ذات محركين، وتبلغ سرعتها القصوى 523 كم/ساعة، ولا يزيد ارتفاع طيرانها على 12 كم، لكن هذه الميزات تجعلها ضعيفة في مواجهة المقاتلات الروسية، بحسب المصادر. وفي الوقت نفسه، تمتلك القوات الجوفضائية الروسية طائرات مزودة بصاروخ جو- جو قوي من طراز "R-37M"، وستكون هذه الطائرة هدفًا سهلاً له، نظرًا لمدى اشتباكها الذي يصل إلى 300 كيلومتر، ويمكن لصواريخ "MiG-31BM" الاعتراضية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية والتي تحلق بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية أن تهدد المجال الجوي الأوكراني بأكمله تقريبًا.وجاء في مقال نشرته صحيفة "فوربس"، تعليقًا على تسليم هذه الطائرات لأوكرانيا: "إن مجرد وجود طائرات روسية مسلحة بصواريخ "R-37M" قد أجبر الطيارين المقاتلين الأوكرانيين أكثر من مرة على التخلي عن مهامهم والتحليق بعيدًا بحثًا عن غطاء. ومن المحرج أن طائرة "Saab 340" لا تتمتع بالمرونة نفسها".وفي الوقت نفسه، وكما جاء في المقال: "لا يمكن لطائرة أواكس أن تبقى دون أن يلاحظها أحد، عندما يتم تشغيل أجهزتها، فإنها لا تكشف عن الأهداف فحسب، بل تكشف عن نفسها أيضًا".وأصبح من المعروف أن السويد ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المعدات العسكرية بقيمة 1.26 مليار دولار، لا تشمل طائرات أواكس فحسب، ولكن أيضًا ناقلات الجنود المدرعة المجنزرة من طراز "Pansarbandvagn 302"، بالإضافة إلى صواريخ "Rb 99" (التسمية السويدية للصاروخ الأمريكي جو- جو AIM-120 AMRAAM).القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية موسكو: روسيا تعتبر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16" تهديدا نوويا

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https://sarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تتسلم-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتعددة-المهام-1087915127.html

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السويد, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, الطائرات, الطائرات الروسية, الطائرات الحربية, رصد عسكري