https://sarabic.ae/20240523/سوخوي-34-تستهدف-تجمعا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1089127859.html
"سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية
"سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فيديو لطائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي 34" تقوم باستهداف تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T07:45+0000
2024-05-23T07:45+0000
2024-05-23T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102728/76/1027287664_0:61:2130:1259_1920x0_80_0_0_12661b26ddf8d1f5cc55d43de39d6325.jpg
وجاء في البيان أن "طاقم المقاتلة "سوخوي 34"، الأسرع من الصوت والمتعددة الوظائف، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدف معقلًا للعدو وقوة بشرية في المنطقة الخاضعة لسيطرة مجموعة قوات "سيفر"". وأضافت وزارة الدفاع: "بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عاد طاقم الطائرة بسلام إلى مطار المغادرة".وفي وقت سابق، كانت ضربت طائرات تكتيكية روسية مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
https://sarabic.ae/20240523/الدفاعات-الروسية-تدمر-35-صاروخا-فوق-بيلغورود-1089126273.html
https://sarabic.ae/20240522/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعين-للذخيرة-الأوكرانية-وأهدافا-في-102-منطقة-1089100854.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
"سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية
07:45 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.05.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فيديو لطائرة روسية مقاتلة من طراز "سوخوي 34" تقوم باستهداف تجمع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خاضعة لسيطرة قوات "سيفر" الروسية.
وجاء في البيان أن "طاقم المقاتلة "سوخوي 34
"، الأسرع من الصوت والمتعددة الوظائف، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، استهدف معقلًا للعدو وقوة بشرية في المنطقة الخاضعة لسيطرة مجموعة قوات "سيفر"
".
يُشار إلى أن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز FAB-500 مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح عالمية (UMPC).
وأضافت وزارة الدفاع
: "بعد تلقي تأكيد من المخابرات بتدمير الأهداف، عاد طاقم الطائرة بسلام إلى مطار المغادرة".
وفي وقت سابق، كانت ضربت طائرات تكتيكية روسية مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.