https://sarabic.ae/20240522/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعين-للذخيرة-الأوكرانية-وأهدافا-في-102-منطقة-1089100854.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة

طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية قد دمرت... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T10:55+0000

2024-05-22T10:55+0000

2024-05-22T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101622/25/1016222557_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea3890027f40d272c0f6233953119ab3.jpg

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 34 طائرة بدون طيار، وقنبلتين موجهتين من طراز (Hammer) مصنوعة في فرنسا، وصاروخ (HIMARS) مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر(M777) عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع هاوتزر (MSTA-B) عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر(D-20) عيار 152 ملم.في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 601 طائرة، 274 طائرة هليكوبتر، 24498 مركبة جوية بدون طيار، 523 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 16121 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1307 مركبة قتالية متعددة الإطلاق. أنظمة صاروخية، و9740 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 21915 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.الكرملين: الوضع في بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنهاالدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 صواريخ فوق بيلغورود

https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تحرر-كليتشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1089099727.html

https://sarabic.ae/20240522/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089092515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري