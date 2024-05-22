https://sarabic.ae/20240522/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعين-للذخيرة-الأوكرانية-وأهدافا-في-102-منطقة-1089100854.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية قد دمرت... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:55+0000
2024-05-22T10:55+0000
2024-05-22T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 34 طائرة بدون طيار، وقنبلتين موجهتين من طراز (Hammer) مصنوعة في فرنسا، وصاروخ (HIMARS) مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر(M777) عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع هاوتزر (MSTA-B) عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر(D-20) عيار 152 ملم.في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 601 طائرة، 274 طائرة هليكوبتر، 24498 مركبة جوية بدون طيار، 523 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 16121 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1307 مركبة قتالية متعددة الإطلاق. أنظمة صاروخية، و9740 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 21915 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.الكرملين: الوضع في بحر البلطيق يتطلب من روسيا ضمان أمنهاالدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 صواريخ فوق بيلغورود
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعين للذخيرة الأوكرانية وأهدافا في 102 منطقة
10:55 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 22.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية قد دمرت مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية وضربت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 102 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 34 طائرة بدون طيار، وقنبلتين موجهتين من طراز (Hammer) مصنوعة في فرنسا، وصاروخ (HIMARS) مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقامت وحدات من قوات "دنيبر" بتدمير تجمعات ومعدات تابعة للواء مشاة البحرية الخامس والثلاثين، واللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 126 في قرى نوفواندريفكا، في مقاطعة زابوروجيا، وإيفانوفكا وتياجينكا، في مقاطعة خيرسون.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 عسكريًا وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر(M777) عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع هاوتزر (MSTA-B) عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر(D-20) عيار 152 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات "سيفر" على مواقع أكثر استراتيجية ودمرت تجمعات ومعدات من لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق بريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا ونيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
، تم تدمير ما يلي: 601 طائرة، 274 طائرة هليكوبتر، 24498 مركبة جوية بدون طيار، 523 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 16121 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1307 مركبة قتالية متعددة الإطلاق. أنظمة صاروخية، و9740 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، بالإضافة إلى 21915 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية
"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.