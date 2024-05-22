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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240522/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089092515.html
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
سبوتنيك عربي
قامت قوات المدفعية التابعة لقوات "سيفر" الروسية، اليوم الأربعاء، بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بأفرادها في مقاطعة خاركوف. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T08:15+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
خاركوف
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وحسبما صرح أحد أفراد المدفعية لوكالة "سبوتنيك" فإن، قوات المدفعية استهدفت بقذيفتين معقلا لتجمع القوات الأوكرانية، واختبأ الجنود الأوكران الناجون في الغابة.ووفقا لذلك، قتل جميع الأفراد الموجودين في المخبأ تقريبًا، وقد أكدت المعلومات الاستخبارية هذه الحقيقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوبدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20240522/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1089084260.html
https://sarabic.ae/20240522/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-6-صورايخ-فوق-بيلغورد-1089085346.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, خاركوف, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, خاركوف, الجيش الروسي, رصد عسكري

المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف

08:15 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 08:19 GMT 22.05.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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قامت قوات المدفعية التابعة لقوات "سيفر" الروسية، اليوم الأربعاء، بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بأفرادها في مقاطعة خاركوف.
وحسبما صرح أحد أفراد المدفعية لوكالة "سبوتنيك" فإن، قوات المدفعية استهدفت بقذيفتين معقلا لتجمع القوات الأوكرانية، واختبأ الجنود الأوكران الناجون في الغابة.
وقال رجال المدفعية: "ركزنا على مصدر قوة العدو(نقطة قوة الفصيلة)، وأطلقنا قذيفتين شديدتي الانفجار عيار 152 ملم إلى هناك، إحداهما كانت قذيفة تصويب والثانية كانت على الهدف مباشرة".
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ووفقا لذلك، قتل جميع الأفراد الموجودين في المخبأ تقريبًا، وقد أكدت المعلومات الاستخبارية هذه الحقيقة.
وأضاف أحد رجال قوات المدفعية: "في الوقت الحالي، أنا مع وحدتي على الحدود، ويشمل نطاق نشاطي حماية المعابر الحدودية، وكذلك منع الأعمال التخريبية التي يقوم بها خصومنا".
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وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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