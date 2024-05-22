https://sarabic.ae/20240522/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089092515.html
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
سبوتنيك عربي
قامت قوات المدفعية التابعة لقوات "سيفر" الروسية، اليوم الأربعاء، بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بأفرادها في مقاطعة خاركوف. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T08:15+0000
2024-05-22T08:15+0000
2024-05-22T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
خاركوف
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وحسبما صرح أحد أفراد المدفعية لوكالة "سبوتنيك" فإن، قوات المدفعية استهدفت بقذيفتين معقلا لتجمع القوات الأوكرانية، واختبأ الجنود الأوكران الناجون في الغابة.ووفقا لذلك، قتل جميع الأفراد الموجودين في المخبأ تقريبًا، وقد أكدت المعلومات الاستخبارية هذه الحقيقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوبدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, خاركوف, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, خاركوف, الجيش الروسي, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
08:15 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 08:19 GMT 22.05.2024)
قامت قوات المدفعية التابعة لقوات "سيفر" الروسية، اليوم الأربعاء، بتدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية بأفرادها في مقاطعة خاركوف.
وحسبما صرح أحد أفراد المدفعية لوكالة "سبوتنيك" فإن، قوات المدفعية
استهدفت بقذيفتين معقلا لتجمع القوات الأوكرانية، واختبأ الجنود الأوكران الناجون في الغابة.
وقال رجال المدفعية: "ركزنا على مصدر قوة العدو(نقطة قوة الفصيلة)، وأطلقنا قذيفتين شديدتي الانفجار عيار 152 ملم إلى هناك، إحداهما كانت قذيفة تصويب والثانية كانت على الهدف مباشرة".
ووفقا لذلك، قتل جميع الأفراد الموجودين في المخبأ تقريبًا، وقد أكدت المعلومات الاستخبارية هذه الحقيقة.
وأضاف أحد رجال قوات المدفعية: "في الوقت الحالي، أنا مع وحدتي على الحدود، ويشمل نطاق نشاطي حماية المعابر الحدودية، وكذلك منع الأعمال التخريبية التي يقوم بها خصومنا".
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.