https://sarabic.ae/20240521/مشاهد-للحظة-اقتحام-القوات-الروسية-معقلا-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1089068500.html

مشاهد للحظة اقتحام القوات الروسية معقلا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك... فيديو

مشاهد للحظة اقتحام القوات الروسية معقلا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T13:59+0000

2024-05-21T13:59+0000

2024-05-21T13:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087010_0:68:3398:1980_1920x0_80_0_0_762959208ae3be34d232f40489c4b8c2.jpg

وتوضح المشاهد لحظة اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة عززت من مواقعها وسيطرت على مناطق أكثر فائدة على محور دونيتسك.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر في العديد والعتاد في بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا الواقعتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد للعدو في بلدة ستارومايورسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "دنيبر" حيدت عددا من العسكريين الأوكرانيين التابعين للواء 37 و65 ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في بلدات فيسيلي في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "Gyacinth-B" ومركبة قتالية.كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة.وتابعت الدفاع الروسية، بالقول إنها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و8 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG" فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة من طراز"هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ مضادة للرادارات من طراز"هارم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أدلير" الأمريكية الصنع.قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف

https://sarabic.ae/20240521/القوات-الروسية-تتقدم-في-دونيتسك-وتسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-عملياتية-1089062469.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري