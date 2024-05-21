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بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/مشاهد-للحظة-اقتحام-القوات-الروسية-معقلا-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1089068500.html
مشاهد للحظة اقتحام القوات الروسية معقلا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك... فيديو
مشاهد للحظة اقتحام القوات الروسية معقلا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T13:59+0000
2024-05-21T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد لحظة اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة عززت من مواقعها وسيطرت على مناطق أكثر فائدة على محور دونيتسك.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر في العديد والعتاد في بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا الواقعتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد للعدو في بلدة ستارومايورسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "دنيبر" حيدت عددا من العسكريين الأوكرانيين التابعين للواء 37 و65 ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في بلدات فيسيلي في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "Gyacinth-B" ومركبة قتالية.كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة.وتابعت الدفاع الروسية، بالقول إنها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و8 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG" فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة من طراز"هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ مضادة للرادارات من طراز"هارم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أدلير" الأمريكية الصنع.قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف
https://sarabic.ae/20240521/القوات-الروسية-تتقدم-في-دونيتسك-وتسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-عملياتية-1089062469.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد للحظة اقتحام القوات الروسية معقلا للجيش الأوكراني على محور دونيتسك... فيديو

13:59 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.
وتوضح المشاهد لحظة اقتحام المظليين الروس لمعقل أوكراني بالقرب من بلدتي أندريفكا وكورديوموفكا في دونيتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة عززت من مواقعها وسيطرت على مناطق أكثر فائدة على محور دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر في العديد والعتاد في بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا الواقعتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد للعدو في بلدة ستارومايورسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "دنيبر" حيدت عددا من العسكريين الأوكرانيين التابعين للواء 37 و65 ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في بلدات فيسيلي في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "Gyacinth-B" ومركبة قتالية.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على مناطق أكثر فائدة عملياتية
12:18 GMT
كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة.
وتابعت الدفاع الروسية، بالقول إنها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و8 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG" فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة من طراز"هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ مضادة للرادارات من طراز"هارم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أدلير" الأمريكية الصنع.
قوات "سيفر" الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم في خاركوف
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