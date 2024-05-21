https://sarabic.ae/20240521/القوات-الروسية-تتقدم-في-دونيتسك-وتسيطر-على-مناطق-أكثر-فائدة-عملياتية-1089062469.html
القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على مناطق أكثر فائدة عملياتية
القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على مناطق أكثر فائدة عملياتية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة عززت من مواقعها وسيطرت على مناطق أكثر فائدة على محور دونيتسك. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T12:18+0000
2024-05-21T12:18+0000
2024-05-21T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر في العديد والعتاد في بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا الواقعتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد للعدو في بلدة ستارومايورسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة "دنيبر" حيدت عددا من العسكريين الأوكرانيين التابعين للواء 37 و65 ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في بلدات فيسيلي في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "Gyacinth-B" ومركبة قتالية.كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة.وتابعت الدفاع الروسية، بالقول إنها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و8 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG" فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة من طراز"هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ مضادة للرادارات من طراز"هارم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أدلير" الأمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240521/قوات-سيفر-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-في-خاركوف---1089061091.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على مناطق أكثر فائدة عملياتية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها المسلحة عززت من مواقعها وسيطرت على مناطق أكثر فائدة على محور دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر في العديد والعتاد في بلدات فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا الواقعتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه تم صد هجوم مضاد للعدو في بلدة ستارومايورسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية
، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر "D-30" عيار 122 ملم.
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية
أن وحدات من مجموعة "دنيبر" حيدت عددا من العسكريين الأوكرانيين التابعين للواء 37 و65 ولواء الحرس الوطني الخامس عشر في بلدات فيسيلي في مقاطعة خيرسون، ورابوتينو ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "Gyacinth-B" ومركبة قتالية.
كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 95 منطقة.
وتابعت الدفاع الروسية، بالقول إنها أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و8 صواريخ كروز من طراز "SCALP-EG" فرنسية الصنع، و5 قنابل موجهة من طراز"هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ مضادة للرادارات من طراز"هارم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أدلير" الأمريكية الصنع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.