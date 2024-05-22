https://sarabic.ae/20240522/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-6-صورايخ-فوق-بيلغورد-1089085346.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 صورايخ فوق بيلغورد
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 صورايخ فوق بيلغورد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صورايخ من طراز "غراد" فوق مقاطعة بيلغورود. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T06:19+0000
2024-05-22T06:19+0000
2024-05-22T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيان: "في 22 مايو، حوالي الساعة 06.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، وتم تدمير ستة صواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوب فوق مقاطعة بيلغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تهاجم-منشآت-الطاقة-في-مقاطعة-سومي-1089083983.html
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روسيا, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 صورايخ فوق بيلغورد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صورايخ من طراز "غراد" فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع في بيان: "في 22 مايو، حوالي الساعة 06.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، وتم تدمير ستة صواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوب فوق مقاطعة بيلغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود و مسيرة فوق مقاطعة كالوغا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.