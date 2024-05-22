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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تهاجم-منشآت-الطاقة-في-مقاطعة-سومي-1089083983.html
القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة في مقاطعة سومي
القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T04:59+0000
2024-05-22T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف:"تلقت مدينة شوستكا، في مقاطعة سومي، ثلاث ضربات هذه الليلة. تم توجيه الضربات على منشآت الطاقة في المدينة. كانت الضربة الأولى في الساعة 0:05 (يتزامن مع توقيت موسكو) بحسب السكان المحليين. وُصفت الضربة بأنها قوية اهتزت الأرض. كانت الصربة الثانية في الساعة 0:20، وبعدها انقطع التيار الكهربائي. وكانت الضربة الثالثة في الساعة 0:45".ووفقا له، فإن منشآت الطاقة في كونوتوب قد تعرضت للقصف، حيث يقع أحد أكبر مراكز السكك الحديدية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سومي أوليكسي دروزدنكو أن سومي ظلت دون كهرباء بسبب الهجوم الروسي، وجاري استعادة إمدادات الطاقة.وينفذ الجيش الروسي بانتظام هجمات على الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر 2022.وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.
https://sarabic.ae/20240521/كا-52-إم-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089054589.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تهاجم منشآت الطاقة في مقاطعة سومي

04:59 GMT 22.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي بأوكرانيا.
وقال ليبيديف:"تلقت مدينة شوستكا، في مقاطعة سومي، ثلاث ضربات هذه الليلة. تم توجيه الضربات على منشآت الطاقة في المدينة. كانت الضربة الأولى في الساعة 0:05 (يتزامن مع توقيت موسكو) بحسب السكان المحليين. وُصفت الضربة بأنها قوية اهتزت الأرض. كانت الصربة الثانية في الساعة 0:20، وبعدها انقطع التيار الكهربائي. وكانت الضربة الثالثة في الساعة 0:45".

وأشار إلى أن هناك مستودعات يستخدمها الجيش في أراضي محطة الطاقة. وشدد ليبيديف على أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك حركة مزدحمة للشاحنات برفقة الشرطة.

ووفقا له، فإن منشآت الطاقة في كونوتوب قد تعرضت للقصف، حيث يقع أحد أكبر مراكز السكك الحديدية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سومي أوليكسي دروزدنكو أن سومي ظلت دون كهرباء بسبب الهجوم الروسي، وجاري استعادة إمدادات الطاقة.
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:15 GMT
وينفذ الجيش الروسي بانتظام هجمات على الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر 2022.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وغيره من الهجمات على البنية التحتية المدنية في روسيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية.
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